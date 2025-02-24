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被問「還有其他家的面試嗎」要老實說？網答案一面倒：更有籌碼

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲主管詢問是否有其他家的面試，應該老實回答嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要找工作，很多人都是一次向多家公司投遞履歷。近日就有網友發文透露，他去面試時，有主管詢問他是否還會去其他家公司面試？讓她不知道到底該不該老實說。貼文曝光後，底下也有過來人分享經驗。

這名網友在Dcard上，以「面試官問我還有面其他家嗎？該怎麼回答」為標題發文，提到他想要轉職，所以最近正到各家公司面試。在面試過程中，就有其中幾家公司的主管問他，是否還有其他家的面試呢？於是他就老實回答「還有」。

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不過原PO透露，之後他就收到感謝函了。因此，他便想知道，當公司主管問他這類問題時，他到底應不應該老實說呢？還是應該要說「沒有」、只有面這一家。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，不少網友都表示，「直接實話實說喔，願意給機會的公司通常主管會請人事跑流程，多面試多選擇」、「實話實說即可」、「我會老實回答，才不會結巴」、「直接實話實說，如果已經拿到哪間公司的offer也可以直接說，若公司有屬意你，人資會加快核薪和合約流程」。

也有網友指出，「我都說有欸，想要你的公司會加緊速度，並且時刻保持聯繫」、「有其他面試可以講，要營造出自己有選擇權才好壓公司」、「想用你的，你有其他選擇反而讓你更有籌碼，如果面試結束後就感謝信的，大概率是本來就沒有要錄用，跟你回答沒有太大關係」。

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