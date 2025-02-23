不只有肉圓！彰化「布丁地圖」曝光　分布在這3大區

▲Q彈的布丁是不少人愛吃的甜點。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日社群上流傳一張彰化「布丁地圖」，不少網友才知，原來彰化不只有爌肉飯和肉圓，而店家分布於三大區域，各店家也發揮創意，有店家用香菜做草綠色的布丁。

該地圖分為三大區域，以彰化火車站微分界線，後站區6間，而站前區有11間甜品店、咖啡廳，可以說競爭最激烈，八卦山也有2間。

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▲彰化布丁地圖。（圖／翻攝antibes_fashion IG）

據《三立新聞網》報導，一家業者推出綠色布丁，而它不是抹茶，而是大家又愛又恨的香菜。咖啡廳業者賴先生表示，「試一下香菜的飲品（布丁）來介紹給大家，結果不知道突然間就一炮而紅，然後這個就入到菜單裡面去了。」

也有其他咖啡廳業者說，布丁加水果跟鮮奶油，才不會都是單一味道，「你有時候也可以配一些水果，它會增加那個味道。」布丁地圖設計師黃書珊指出，「彰化的牛奶跟雞蛋的產量都非常高，疫情後每一家做布丁的次數又愈來愈頻繁，就想說那串聯大家看有沒有機會把它變成一個地圖。」

據了解，彰化布丁地圖的設計靈感來自日本佐賀的布丁地圖，意外引起大家注意，也讓外地人直呼，原來彰化不只有爌肉飯、肉圓。

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