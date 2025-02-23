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經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵：難度差太多

經典賽資格賽今晚來到第三戰。（圖／WBCQ世界棒球經典賽資格賽臉書）

▲經典賽資格賽今晚來到第三戰。（圖／WBCQ世界棒球經典賽資格賽臉書）

圖文／CTWANT

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers），中華隊21日慘敗西班牙，昨（22）日對上南非，以9：1拿下首勝。有網友好奇發問，中華隊在去年12強賽奪冠，證實是史上最強國家隊，與本屆WBC陣容相比，哪一支國家隊比較強？

一名網友在PTT版上以「WBC資格賽國家隊和12強國家隊到底哪個強？」為題發文，原PO表示，12強賽事開打之前，許多台灣球迷都質疑國家隊選手的實力，最終中華隊奪下12強冠軍，成為史上最強國家隊。如今到了經典賽資格賽，又有人指出「看起來比12強那支國家隊還強耶」，結果第一戰慘輸西班牙，眾人又紛紛改口，原PO好奇到底哪支國家隊實力較堅強？

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對此，網友們紛紛指出，WBC與12強雖然都是國際賽，但實際上是不同層級賽事，「現在絕對是12強」、「韓日中是本土，其他國家都大聯盟怎麼玩」、「論陣容打擊沒差太多，12強值得期待的打者較多，還會需要抉擇一下誰上，投手12強的本土比較強，WBCQ是外援比較多」、「12強跟經典賽難度差很多」、「WBC以外的都是次級賽事」、「這組後來少好幾個旅外，那就不好說了。」

經典賽與12強差在哪？世界棒球經典賽是國際成人棒球賽事3大賽之一，由美國職棒大聯盟（MLB）、美國職業棒球大聯盟球員工會共同策劃，世界各洲皆有球隊參賽，首屆於2006年舉辦，每4年舉辦一次，與世界12強棒球賽間隔2年舉行。

雖然經典賽和12強皆屬於最高層級的國際棒球賽事，不過經典賽允許現役MLB球員參加，只要父母其一是該國出生，就可以代表國家出賽。12強則是本身在MLB的40人名單中球員不能參與，且需擁有國籍才能替國家出賽。

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