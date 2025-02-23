　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭！普丁將成世界之主

「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自YouTube）

▲「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

保加利亞神祕學家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖然早在1996年就過世，但留下的預言精準命中911事件、俄烏戰爭等國際大事，因此其生前留下超過5000個預言可說是備受矚目。而針對2025年，巴巴萬加預言東方在春季會爆發戰爭，甚至提到俄羅斯總統普丁可能會成為「世界之主」。

根據《鏡報》報導指出，巴巴萬加生前曾表示，普丁將成為「世界之主」，而歐洲將變成「荒地」。巴巴萬加預測「春天時，東方將爆發戰爭，第三次世界大戰將會開始。一場來自東方的戰爭將摧毀西方。」巴巴萬加進一步指出，俄羅斯不僅會存續下來，甚至還將主宰全球秩序。雖然這些言論尚無法證實，但全球緊張局勢確實正在升溫。

前英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）曾表示，全球和平的時代已經結束，未來5年內，俄羅斯（Russia）、中國（China）、伊朗（Iran）與北韓（North Korea）可能成為主要的衝突引爆點。這些國家在地緣政治上的動向，使得巴巴萬加的預言更引發關注。

除了戰爭預測，巴巴萬加對2025年還有另一個涉及自然災害的重大預言。在2024年充滿颶風、洪水、野火等極端天氣後，巴巴萬加認為2025年的天災將進一步加劇，並特別點名美國西海岸將遭受強震襲擊，這場災難將導致大量人員傷亡、大規模人口遷移，基礎建設也將遭受毀滅性破壞。

此外，巴巴萬加還預測2025年將是人類與外星生命首次正式接觸的一年。巴巴萬加認為，這次相遇將發生在「奇特的情境下」，甚至可能是在某場重大體育賽事期間發生。外星生物的存在長久以來備受爭議，但萬加的預測引發外界猜測，是否2025年將迎來人類探索宇宙的重大突破。

巴巴萬加也提到，人類將在2025年內發展出完美的心靈感應，同時也提及，量子計算的出現將徹底顛覆網絡安全、醫療保健及金融領域。巴巴萬加也提到，由於歐洲戰爭的關係，2025年其實也代表著世界末日的開始。

除此之外，巴巴萬加曾預言，人類將於2028年開始探索金星作為能源來源。2033年，極地冰蓋會融化，導致全球海平面迅速上升，進一步加劇全球的自然災難。2170年，地球上的大部分地區將面臨嚴重的乾旱。2076年，共產主義將會在全球範圍內傳播。2130年，人類將與外星人產生接觸。並在3005年與火星文明爆發戰爭。3797年時，地球將變得無法居住，人類最終將在5079年前完全撤離地球。

延伸閱讀
親家年前過世…公婆「沒送花籃」還要媳當面報告　她氣炸：老師的水準？
小姑小孩常偷吃！尪看不下去痛譙一波　婆婆疼孫護航「怕人家吃就不要買」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
饅頭媽遭控賣假包「提2補償方案」：早提醒有疑慮別買
磁吸行動電源突爆炸！　桃園正妹點出「品牌」
名校少女遭性騷！反被教官罵哭　學校發聲明
巴西「巨型天坑」炸出地表！　驚悚空拍曝光
李宗賢2分砲很重要！若中華不敵尼加拉瓜　1劇本決定命運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英女警睡了偷竊犯！　幫拆電子腳鐐「只為帶他回家激戰」

未婚妻埋屍下6小時倖存！男淪人質500天獲釋　流淚團聚畫面曝光

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭！普丁將成世界之主

「巨型天坑」炸出地表！巴西社區掛在懸崖邊　驚悚空拍曝光

IG封鎖別人怕被發現？　1招教你「軟封鎖」不留痕跡

時速破200公里　全球最高雲霄飛車將爆破拆除

英法領導人將出訪美國　遊說川普保障烏克蘭

害怕川普關稅戰！越南美國商會：6成以上製造業預告裁員

她在家熟睡「3屁孩闖入性侵」　身旁男友也遭挾持救不了

白宮發言人：川普有信心「本周結束」俄烏戰爭！　

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

【不想包球只想抱你】排球練一半！包球變飛撲　男上加男隊友直接笑翻

英女警睡了偷竊犯！　幫拆電子腳鐐「只為帶他回家激戰」

未婚妻埋屍下6小時倖存！男淪人質500天獲釋　流淚團聚畫面曝光

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭！普丁將成世界之主

「巨型天坑」炸出地表！巴西社區掛在懸崖邊　驚悚空拍曝光

IG封鎖別人怕被發現？　1招教你「軟封鎖」不留痕跡

時速破200公里　全球最高雲霄飛車將爆破拆除

英法領導人將出訪美國　遊說川普保障烏克蘭

害怕川普關稅戰！越南美國商會：6成以上製造業預告裁員

她在家熟睡「3屁孩闖入性侵」　身旁男友也遭挾持救不了

白宮發言人：川普有信心「本周結束」俄烏戰爭！　

嘉義一日美食馬拉松！朝聖14間必吃經典　坐路邊愜意喝炭燒杏仁茶

英女警睡了偷竊犯！　幫拆電子腳鐐「只為帶他回家激戰」

重刷宋晟睿「15秒狂飆影片」　球迷突發現1亮點：有夠扯的

突「失聲」又上吐下瀉！陳亭妃通通中獎：這次病毒超兇的

未婚妻埋屍下6小時倖存！男淪人質500天獲釋　流淚團聚畫面曝光

陸軍彈藥庫士官長貪污　30次收回扣23萬！連135元也拿

中華男籃戰香港12人名單出爐　雷蒙恩國家隊首秀在今晚

恐龍也有跨越多重宇宙超能力！導演竟是「好萊塢經典動作片」幕後

假國安局中將騙走紫南宮錢母　南投縣警局長頒破案茶肯定員警

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

國際熱門新聞

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

美烏礦產協議　台灣最大擔憂上演？

孩子媽公布馬斯克私訊：想讓妳再懷孕

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

南韓掀「反中情緒」！台灣人受害：別講中文

梵蒂岡：教宗健康惡化狀況危急　需輸氧氣血液

路透：美施壓烏克蘭簽礦產協議　稱可能停供星鏈

巨型天坑炸出地表　社區掛在崖邊

23歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

加密貨幣史上最慘！Bybit損失近500億

美國務院網站「對中稱呼」變了！

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

滑雪場纜車故障！77人受困　3人失溫送醫

7中國人「登頂富士山」！日網抓包P圖：巨人

更多熱門

相關新聞

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人大讚：名不虛傳

史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人大讚：名不虛傳

速食龍頭麥當勞在全球有超過4萬家分店，而各地經營模式和餐點口味都有調整，而近日有日本網友討論最好吃的麥當勞在哪，有人說是大阪豐中市的「麥當勞庄內店」，美味到想叫主廚出來。

經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵

經典賽、12強「哪支中華隊」較強？球迷揭關鍵

星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大

星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大

三重單價破百萬　竟藏「台版九龍城」貧民窟

三重單價破百萬　竟藏「台版九龍城」貧民窟

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

關鍵字：

盲眼龍婆周刊王

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

宋晟睿場內全壘打登上大聯盟官網

中華隊最佳晉級劇本　有機會分組第一

西班牙資格賽國旗「少了什麼」揭曉

恐怖電梯急墜B2又衝上33樓！陸男慘死

今彩539頭獎5注中　獎落新北台中

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面