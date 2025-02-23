盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭！普丁將成世界之主

▲「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

保加利亞神祕學家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖然早在1996年就過世，但留下的預言精準命中911事件、俄烏戰爭等國際大事，因此其生前留下超過5000個預言可說是備受矚目。而針對2025年，巴巴萬加預言東方在春季會爆發戰爭，甚至提到俄羅斯總統普丁可能會成為「世界之主」。

根據《鏡報》報導指出，巴巴萬加生前曾表示，普丁將成為「世界之主」，而歐洲將變成「荒地」。巴巴萬加預測「春天時，東方將爆發戰爭，第三次世界大戰將會開始。一場來自東方的戰爭將摧毀西方。」巴巴萬加進一步指出，俄羅斯不僅會存續下來，甚至還將主宰全球秩序。雖然這些言論尚無法證實，但全球緊張局勢確實正在升溫。

前英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）曾表示，全球和平的時代已經結束，未來5年內，俄羅斯（Russia）、中國（China）、伊朗（Iran）與北韓（North Korea）可能成為主要的衝突引爆點。這些國家在地緣政治上的動向，使得巴巴萬加的預言更引發關注。

除了戰爭預測，巴巴萬加對2025年還有另一個涉及自然災害的重大預言。在2024年充滿颶風、洪水、野火等極端天氣後，巴巴萬加認為2025年的天災將進一步加劇，並特別點名美國西海岸將遭受強震襲擊，這場災難將導致大量人員傷亡、大規模人口遷移，基礎建設也將遭受毀滅性破壞。

此外，巴巴萬加還預測2025年將是人類與外星生命首次正式接觸的一年。巴巴萬加認為，這次相遇將發生在「奇特的情境下」，甚至可能是在某場重大體育賽事期間發生。外星生物的存在長久以來備受爭議，但萬加的預測引發外界猜測，是否2025年將迎來人類探索宇宙的重大突破。

巴巴萬加也提到，人類將在2025年內發展出完美的心靈感應，同時也提及，量子計算的出現將徹底顛覆網絡安全、醫療保健及金融領域。巴巴萬加也提到，由於歐洲戰爭的關係，2025年其實也代表著世界末日的開始。

除此之外，巴巴萬加曾預言，人類將於2028年開始探索金星作為能源來源。2033年，極地冰蓋會融化，導致全球海平面迅速上升，進一步加劇全球的自然災難。2170年，地球上的大部分地區將面臨嚴重的乾旱。2076年，共產主義將會在全球範圍內傳播。2130年，人類將與外星人產生接觸。並在3005年與火星文明爆發戰爭。3797年時，地球將變得無法居住，人類最終將在5079年前完全撤離地球。

延伸閱讀

▸ 親家年前過世…公婆「沒送花籃」還要媳當面報告 她氣炸：老師的水準？

▸ 小姑小孩常偷吃！尪看不下去痛譙一波 婆婆疼孫護航「怕人家吃就不要買」

▸ 原始連結