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星巴克「隱藏優惠」曝！內行精算省很大　網嘆：現在才知道

連鎖咖啡品牌星巴克。（示意圖／Pixabay）

▲星巴克不論任何時段，店內總是充滿購買人潮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

連鎖咖啡品牌星巴克除了咖啡還有賣熱食、甜點，但不少民眾常因為價格卻步。最近有網友去星巴克消費，發現晚間7點後店內部份商品有7折優惠，類似超商的「i珍食」和「友善時光」；有內行透露星巴克這項優惠早已實施2年，讓許多網友因錯過好一段時間，感嘆「現在才知道」。

一名網友在社群平台Threads發文，PO出一張他到星巴克消費的照片，發現櫃內還有不少餐點沒賣出，他驚呼：「現在才知道來星巴克也能當乞丐超人」；仔細看照片中有熱門的起司牛肉可頌、起司里肌可頌、法式里肌三明治、培根烘蛋布里歐堡和香料蔬食肉排帕里尼等，但標價上貼著「珍食7折」的貼紙。

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星巴克在2023年實施「7折珍食」計畫，有不少網友驚呼現在才知道。（圖／翻攝自Threads）

▲星巴克2023年推出「珍食計畫」，晚上7時過後熟食7折。（圖／翻攝自Threads）

貼文發布後迅速吸引了超過88萬次瀏覽，超過3萬人按讚和上百人留言，「真的不知道星巴克也有打折欸，先筆記起來再說」、「晚上真的不太會去星巴克就不會知道，可頌有7折太讚了吧」、「學到了，星巴克也有珍食打折時間」，有人大讚這是德政，「珍食打折這個風氣如果可以在台灣企業裡變成風潮，真的是一件很棒的事，食物不會被浪費」。

有內行網友跳出來表示，「星巴克的7折珍食計畫早在2023年上路」，像是受到很多人喜歡的牛肉可頌，在晚上7點過後就會從原價100元降到70元，對於愛吃星巴克熟食的消費者來說可以省很大。

據悉，星巴克的「7折珍食計畫」在全台各個門市指定食品，包括麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類食物，只要當日凌晨過賞味期限的話，就會在當天晚間7點之後以7折的價格販售，不僅減少食物浪費，也從而減低碳排放量，進一步為環境永續做出努力。

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