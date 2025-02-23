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史上最好吃麥當勞是「這家」！萬人朝聖認證：薯條鹹度很剛好

日本網友大推大阪豐中市的「麥當勞庄內店」。（圖／翻攝X@matsujun5213）

▲日本網友大推大阪豐中市的「麥當勞庄內店」。（圖／翻攝X@matsujun5213）

圖文／CTWANT

速食龍頭麥當勞在全球有超過4萬家分店，而各地經營模式和餐點口味都有調整，而近日有日本網友討論最好吃的麥當勞在哪，有人說是大阪豐中市的「麥當勞庄內店」，美味到想叫主廚出來，引起熱議。

日本音樂人Jane Su於2022年發文，「大阪庄內站旁的麥當勞，好吃到讓人想叫主廚出來的程度」，當時吸引千萬名網友討論，有人去朝聖，好奇的網友「かいゆ」實際在今年1月去該店用餐，給出了高評價。

「かいゆ」說，Jane Su真的沒說謊，吃了之後發現庄內店名不虛傳，薯條的口感、香氣、鹹度和漢堡的蓬鬆度都很剛好，而他為了看看是否是巧合，隔一個月又去一次，發現餐點還是維持一樣水準，他也好奇其中的原因。

此文一出，點閱人數達8591萬，不少人也同意，庄內店比較好吃。一名麥當勞員工說，馬鈴薯的保存、油鍋的火侯等，都會影響口感，而店員資歷也會影響食物，也有可能是庄內店的SOP特別徹底，才能有特別口感。有人笑說，沒有節目組要去看這都市傳說嗎。

網友表示，他平常吃麥當勞雞塊很容易膩，但這間店的雞塊他可以全吃光，口感酥脆，「我真的不懂這家店到底做了什麼，才會出現好吃到超乎常理的程度」，也有國外網友說，想親自去這家店嘗鮮。

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