川普改口指「俄羅斯入侵烏克蘭」　又批澤倫斯基、拜登無能

▲川普再度批評澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日改變立場，承認俄羅斯確實入侵烏克蘭，並表示美國與烏克蘭將簽署礦產協議，作為結束戰爭的努力之一。

路透社報導，川普本周早前聲稱烏克蘭「不應該發動戰爭」，言論與全球普遍看法完全相反，引發美國國內外強烈批評後。他21日接受福斯新聞廣播（Fox News Radio）訪問時，才又改口說是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令發動入侵。

「俄羅斯發動了攻擊，但他們（烏克蘭）不該讓他這麼做」，川普表指責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和時任美國總統拜登（Joe Biden）未能採取行動避免戰爭爆發。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office），被問及與烏克蘭的礦產協議時表示，「我們正在簽署一項協議，希望能在短期內完成。」另一方面，澤倫斯基也證實，烏克蘭與美國代表團正起草相關協議，但並未透露具體細節。他在視訊談話中表示，「我期待能有一個公平的結果。」

川普先前將澤倫斯基斥為「沒有選舉的獨裁者」，並警告他必須加快與俄羅斯達成和平協議，否則將失去整個國家。此言論讓歐洲盟國感到震驚，擔心美國可能推動一項有利於普丁的和平協議，迫使基輔作出重大讓步。澤倫斯基最初反擊川普的說法，稱他受困於「俄羅斯的虛假資訊」，但隨後調整態度，表示希望美國能夠保持務實立場。

據報導，川普政府曾要求烏克蘭提供價值5000億美元的礦產資源，作為回報以償還美國的戰時援助。然而，澤倫斯基已公開拒絕此要求，表示美國提供的援助遠未達到該數字，且協議中沒有明確的安全保障條款。

美烏關係的變化，讓烏克蘭及歐洲盟友對戰爭未來發展更加擔憂。隨著美國政策可能進一步調整，外界關注這是否將影響烏克蘭戰後的談判條件及戰略走向。