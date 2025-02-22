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若停戰後俄羅斯再度入侵？　川普傳考慮讓烏克蘭「自動加入北約」

▲▼川普,澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基與川普連日隔空互嗆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基要求美國提供安全保障，避免停戰後俄羅斯再度攻擊。美媒對此披露，川普政府內部正討論一項方案，若俄羅斯違反和平協議再度入侵，則自動賦予烏克蘭北大西洋公約組織（NATO）成員國資格。

NBC援引4名美國官員說法透露，美國正考慮在和平協議中納入一項安全保障，若俄羅斯違反協議，將自動允許烏克蘭成為北約成員國，旨在消除烏克蘭及盟友對於俄羅斯可能重振旗鼓再度入侵的憂慮。一旦俄羅斯再度發動攻擊，烏克蘭將繞過成為成員國所需的一連串步驟，獲准加入北約。

但報導提到，過去一周以來美烏關係緊繃，緊張氣氛持續在檯面下醞釀，直到12日才全面爆發。烏克蘭對於美方立場搖擺不定感到憂心，尤其是對於烏國加入北約的態度。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日在布魯塞爾的北約會議上表態，「美方不認為烏克蘭加入北約是能夠透過談判達成的現實結果」，原本的講稿則是「對烏克蘭的安全保障不該透過北約成員國身份來提供」。隔天他態度稍有緩和，改稱「所有選項都在談判桌上」，仍引發外界質疑，美國是否在談判開始前就向俄羅斯讓步。

美烏關係也隨著川普與澤倫斯基的互動進一步惡化，川普公開批評澤倫斯基「民調跌到4%」，甚至稱他為「獨裁者」；澤倫斯基則反酸川普「活在假訊息中」，引發美國內部憂慮，包括共和黨議員，認為兩人來回打口水戰「正中普丁下懷」。

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