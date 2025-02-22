賽前還熱賣！中華隊對戰西班牙「球迷搶0225的票」　現在已售完

▲中華隊昨天敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊21日在世界棒球經典賽資格賽首戰，以5比12輸給西班牙，是中華隊史37年來首次對戰落敗。就有網友發文透露，沒想到比賽才剛打完，2月25日那場的票就賣光了。貼文曝光後，掀起網友討論。

昨日和西班牙打完之後，中華隊目前確定的賽程如下：

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2/22 (六) 19:00｜中華 vs 南非

2/23 (日) 19:00｜中華 vs 尼加拉瓜

至於2月25日晚上7時，則是「分組第二 vs 分組第三」。本來該場還有很多票持續熱賣中，但隨著昨日賽事的比分拉開，就有些人開始搶購該場的票。稍早實際查看售票網站，不論是內野一般區、內野站立應援區，還是外野一般區，票均已售完，只剩下輪椅席可購買。

▲目前票已售完。（圖／翻攝自售票網站）

有網友就在臉書「爆廢公社」上發文表示，「誇張欸，才剛打完就變這樣。」其他網友也紛紛回應，「今天開賽時，還有一堆票，大概第七局快被扣倒時，內野就沒了」、「本來還沒人去買，現在......」。也有網友說，「後面兩場都贏，還是有可能第一名晉級的」。

此外，在Threads上也有網友討論，「台灣人：最後一場打不到，賣500就好；也是台灣人：第一場輸了，趕快買，500夠便宜」、「剛剛也在當搶票一員」、「這我，現在沒了」、「我看到丟六分就不爭氣的刷下去了」、「很多人在現場就開始買星期二，自己也是」。甚至還有網友發文、留言求票。