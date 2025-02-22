中華隊5:12敗給西班牙　網見1巧合：分數還完美複製

▲中華隊敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊21日在世界棒球經典賽資格賽首戰，以5比12輸給西班牙，是中華隊史37年來首次對戰落敗。事後，就有不少網友討論起這場比賽，認為這是「大慘案」，「完美復刻致敬巴拿馬慘案」、「巴拿馬慘劇再現」。

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨天首戰在台北大巨蛋5比12意外輸給西班牙，被視為「大爆冷」。賽後陳傑憲坦言，西班牙是一支「很黏」的球隊，實戰表現更勝於情蒐資料，不僅變化球選得好，擊球也很確實。雖然隊友們很失落，但陳傑憲認為這也是好事，因為「有失落感表示你在意，但關鍵是要怎麼轉換心情去面對，這是該學習的地方」。

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有網友就在PTT的Baseball板上發文，表示這場比賽，也創下了幾項紀錄，包含WBCQ中華隊隊史第一敗、第一次失分、第一次被打超過10分、在大巨蛋內第一次被打超過10分、第一次輸西班牙。雖然經歷「大慘案」，但他也鼓勵中華隊繼續加油。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「第一次失分欸，結果一次就失超過10分」、「天堂掉落地獄的起伏」、「總是有第一次，就是輸太難看」、「這次差最多的，真的是資源」。也有網友則說，「沒關係，這輩子贏過日本心已滿足」

此外，因為2023年棒球經典賽，中華隊首戰5比12不敵巴拿馬，因此也有網友表示，「分數還完美複製巴拿馬慘案」、「致敬2023對巴拿馬」、「巴拿馬那場也是12:5」。