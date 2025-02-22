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慘輸西班牙也力挺！　球迷「愛罵又愛看」竟有科學根據

▲▼ 世界12強棒球賽，台澳戰台北大巨蛋再度湧入滿場球迷 。（圖／記者李毓康攝）

▲大批台灣球迷在2024年世界12強棒球賽時湧入大巨蛋觀賽 。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

中華隊21日在世界棒球經典賽資格賽首戰，以5比12不敵西班牙。不少球迷對結果感到相當氣餒，但在一邊罵球員表現的同時，又表示下場比賽仍會繼續進場支持中華隊，而這樣「愛罵又忍不住愛看」的心態，其實是有科學根據的。

根據《每日郵報》報導，倫敦國王學院（King’s College London）最新研究顯示，球迷在比賽日聚集的行為，與古代人類的儀式習慣相似。學者將其比喻為新石器時代的人類前往巨石陣（Stonehenge）參加冬季祭典的傳統，認為球迷「朝聖」球場的過程，其實與古人對神聖場所的信仰無異。

倫敦國王學院研究員巴特勒（Matt Butler）表示，「對我們的祖先來說，神聖的地方具有特殊意義，這與今日球迷對球場的情感聯繫極為相似。球場不僅是一個比賽場地，更承載著無數令人難忘的比賽記憶與情感共鳴。」

另外，該研究以英國的足球賽為例，當球隊成功破門時，大腦會釋放多巴胺（dopamine），帶來極度愉悅的感受，甚至與中樂透的興奮感相似。另外，由於進球是無法預測的瞬間，因此球迷會反覆觀看比賽，試圖「再體驗」這種強烈的情緒波動。

研究也發現，觀看比賽時球迷的心跳會加速至每分鐘超過100次，體內睪固酮（testosterone）濃度提升，而下視丘（hypothalamus）則會分泌催產素（oxytocin），俗稱「擁抱荷爾蒙」，進一步強化球迷彼此之間的連結。

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