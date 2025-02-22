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貓肉泥買1送1、寵物用品下殺！「222貓之日」超商超市優惠懶人包

▲▼全聯貓之日優惠。（圖／業者提供）

▲全聯跟進「貓之日」優惠，搶攻貓奴荷包。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接一年一度的2月22日「貓之日」，各大通路紛紛推出優惠，搶攻貓奴荷包和寵物商機。全家便利商店此波企劃結合公益，在店舖裝飾、社群話題都大獲好評，還有百項寵物品「2件79折、4件75折」。7-11也有相關商品「第二件6折、肉泥加10元多1件」。而超市量販也跟進，全聯貓狗零食下殺，大潤發也有貓肉泥買1送1、罐頭多件優惠。

▲▼全家「貓之日」社群話題。（圖／Facebook「全家FamilyMart」）

▲全家「貓之日」企劃，在網路社群引發討論，大獲好評。（圖／Facebook「全家FamilyMart」）

★全家便利商店

全家「貓之日」活動，即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折、4件75折」。

同時2月的每周五六日，全家會員APP的「優惠趣」專區，推出熱銷寵物商品「買1送1」搶券。

▲▼全家歡慶2月22日「貓之日」，集結鮮食新品、商品優惠、公益行動、店舖宣傳佈置，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。（圖／業者提供）

▲全家「貓之日」烘焙新品。（圖／業者提供）

全家也合作貓界巨星「哆啦A夢」，推出多款限定包裝的聯名美食、霜淇淋、烘焙新品等，專攻愛貓人的心。像是貓造型甜點「喵咪肉球奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」，還有哆啦A夢人氣道具為靈感的「記憶深刻奶油土司」。

▲▼全家歡慶2月22日「貓之日」，集結鮮食新品、商品優惠、公益行動、店舖宣傳佈置，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。（圖／業者提供）

▲全家「貓之日」店舖佈置，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。（圖／業者提供）

全家此波結合公益行動，即日起至3月18日凡購買寵物商品任一件，即可獲得1積分，全民集氣達到30萬積分，全家將捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食給「好好善待動物協會」。

門市店舖還有「浪愛回家」宣傳海報，成為社群話題！電動門貼上正在找家的浪貓，搭配貓咪介紹資訊、QR code，可連到認養頁面，幫助貓咪有機會找到安穩的家。「全家康陽店」還設計巨大貓咪佈置，趣味又吸睛。

▲▼全家「貓之日」社群話題。（圖／Facebook「全家FamilyMart」）

▲▼全家「貓之日」在社群搞怪，「貓總裁上任宣言」引發話題。（圖／Facebook「全家FamilyMart」）

▲▼全家「貓之日」社群話題。（圖／Facebook「全家FamilyMart」）

★7-ELEVEN

7-11針對「貓之日」，集結全店精品、寵物生活用品、特色食飲等推出優惠。即日起至3月4日，全台門市超過百項指定寵物商品「任選享第2件6折」。

包括人氣零食CIAO啾嚕肉泥「加10元就多一件」，知名品牌貓倍麗餐盒、汪喵星球點心罐、凍乾零食、怪獸輕肉泥「買2送1」；SHEBA罐頭系列「第2件20元」。

▲▼7-11「貓之日」相關優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「貓之日」首度推出貓咪造型烘焙新品。（圖／業者提供）

還獨家販售貓咪烘焙新品，貓臉糖片土司39元、貓尾巴焦糖生乳捲49元。

7-11「i預購」平台即日起至2月28日，也集結寵物營養補給、保健品、用品等，同步推出「萌寵品牌聯慶活動」最低5折起。

★大潤發

大潤發即日起至3月6日也推出多項寵物商品優惠，其中「KITTY LICKS甜甜貓肉泥（4條）」每包69元，「買1送1」平均每包35元。凡購買任一寵物商品享加購「西莎點心全系列」只要99元。

還有「大拇指系列寵物罐頭」祭出多件優惠，「大拇指貓食罐頭」鮮魚口味、沙丁魚口味（3罐），每組54元，任3組特價159元。「大拇指狗罐頭（牛肉）」每罐26元，10罐特價250元。除了犬貓食品外，大潤發也販售兔子、鳥類和魚飼料商品優惠。

★全聯

全聯即日起至3月6日跟進「貓之日」優惠，像是跟貓咪零距離的誘惑神器「SHEBA誘惑泥-鮪魚&海鮮口味」12gx4入，單包特價72元，2包99元，平均每包不到50元。狗派飼主也有「葛莉思犬罐-牛肉口味」單罐39元，3罐特價105元，一次買多更省荷包。

怕扛太重也能叫小時達送到家，全聯小時達同步寵物食用品優惠，單筆每滿299元，贈300福利點（等於30元）。

▲▼全聯貓之日優惠。（圖／業者提供）

▲全聯及全電商「貓之日」優惠，飼料、罐頭等可趁便宜補貨。（圖／業者提供）

★全電商

全聯全電商主打「周日寵物日」，每周日寵物指定商品單筆滿1500元，即享92折優惠，最高可折抵200元。

即日起至2月28日，多項商品適合貓奴、狗奴趁便宜補貨，包括「pidan混合貓砂 三合一活性碳版」豆腐砂+礦砂4桶裝，特價1206元，現省超過700元。「EverClean藍鑽強效凝結除臭貓砂系列11.3kg（美規2入組）」特價1399元，再加贈1900福利點。

還有「PETWANT自動寵物餵食器-視訊版(F11-C)」，廣角鏡頭讓飼主即時掌握毛孩在家動向，原價6990元，特價3190元，等同46折超殺價，再加贈貓吊床，CP值超高。

消耗品方面，貓飼料也下殺，「TRILOGY奇境 羊肺凍乾糧無穀全貓糧5kg」特價3399元、「希爾思成貓 泌尿道毛球控制雞肉特調食譜15.5lb」特價2156元。

肉泥綜合桶更划算，「日本CIAO啾嚕肉泥綜合桶系列（14gx5種）50入」特價567元，再加贈500福利點。

指定品牌再加碼，2月24日至3月9日，包括IQ DOG、加好寶、天然優吉、幸福時刻、多納、丹DAN等超過10家以上寵物品牌，單筆消費滿1000元，現折100元。

★貓之日起源

有關「貓之日」來由，源於「222」的日語發音（ninini）與貓叫聲相似。日本當天在社群上，許多貓奴會「曬貓照」，在全球貓奴激增之下，讓更多人重視，帶動相關商機。

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