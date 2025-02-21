養網軍「辱大阪辦事處」害外交官輕生　卡神楊蕙如獲判免訴

▲▼卡神楊蕙如釋憲成功，獲得高院改判免訴確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「卡神」楊蕙如操縱網軍，在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場時，帶風向幫助日代表謝長廷解套，最後導致日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生死亡，楊女事後遭判刑5月定讞，但她聲請釋憲成功，高等法院重啟審判後，楊蕙如獲判免訴確定，成功解套。

2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，駐日代表謝長廷遭質疑未積極協助旅客，不過PTT隨即於9月6日出現暱稱「idcc(笑死)」的網友PO文，內容為「…大阪駐日代表處的態度的確很惡劣…爛就是爛 爛到不行 爛到該死的地步…大阪處這些人就是十幾幾十年下來 跟當初那些國民黨派去不會說日文的駐日代表一樣 是一群垃圾的老油條 講難聽一點叫作黨國餘孽…以上資訊歡迎轉發…」，指稱大阪辦事處不聽謝長廷號令，應該負事件全責。

▼同案被告蔡姓男子，也獲得免訴確定。（圖／記者吳銘峯攝）

文章出現後，媒體跟進報導，輿論風向大轉彎，變成對大阪辦事處追究責任，當時擔任辦事處長蘇啟誠，數日後在官邸自殺身亡，留遺書表明「不想受到羞辱」。事後也證明，向大阪辦事處求助碰壁、搭中國使館接駁車才離開關西機場的情節，都是網友造謠。蘇啟誠自殺成為冤死，引起各界關注。檢方也針對當時在PTT上PO文帶風向的網友進行追查，最後查出是「卡神」楊蕙如養網軍帶風向，檢方對楊女與蔡姓友人提起公訴。楊女最後遭判刑5月定讞。

定讞後楊女又聲請釋憲，主張將她定罪的刑法第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。」有侵犯憲法保障人民言論自由之虞，因此向憲法法庭聲請釋憲。憲法法庭最後做成113年憲判字第5號判決，宣告該法條部分違憲，並將楊女案件發回高等法院更審。

針對楊女案件，高院去年10月、11月兩度開庭，當時法官也是首度遇到釋憲後撤銷發回再審的案件，頗為頭痛；而楊女2人也主張自己無罪，請求法官改判無罪。全案於過年前審理終結，高等法院日前作出判決，改判楊女、蔡男2人有罪部分撤銷，改判免訴，全案就此確定，楊蕙如擺脫刑責。