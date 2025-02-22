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賴清德啟動大法官提名徵才　綠委：會有更多人選是藍白能接受

▲▼賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

司法院人事案去年底遭立法院全數封殺，總統府發言人郭雅慧21日表示，為讓國家憲法機關正常運作，總統賴清德指示啟動大法官提名作業，即日起至3月3日止，歡迎各界踴躍推（自）薦。對此，綠委賴瑞隆今（22日）表示，這是基於憲政運作，總統釋出最大善意，這次更多公開徵求的名單，應該會有更多人選是藍白所能接受，希望補齊後，讓憲法法庭能夠運作，請在野黨審慎思考、別再封殺，讓國家能夠運作。

賴清德指示啟動大法官提名作業，即日起至3月3日止，歡迎各界踴躍推（自）薦。在野黨質疑只是政治過場戲，是要再次提名綠友友大法官，讓人選被否決後，為推動全國大罷免架樓梯、搭舞台？

對此，賴瑞隆則指出，總統提名的大法官人選被藍白多數否決後，賴清德也盡速邀集、希望盡快提出新的名單，這是基於憲政運作，總統釋出最大善意，希望藍白接下來妥善審查，不要用意識形態全面封殺，應該讓適任大法官組成憲法法庭，不要影響人民權利義務。

賴瑞隆說，審薦程序依舊由副總統邀集相關人員，這次更多公開徵求的名單，應該會有更多人選是藍白所能接受，期盼更多優秀人才進到名單內，能在立法院順利通過，也希望在野黨審慎思考，不要再全面封殺、不要癱瘓憲法法庭運作，這是總統釋出最大善意。

賴瑞隆也強調，希望審查過程能繼續思考大法官的特質，包含專業性、理想性、高度格局，也理解人民期待，這些都是大法官重要特質，希望補齊大法官後，讓憲法法庭能夠運作，請在野黨審慎思考、別再封殺，讓國家能夠運作。

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