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快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

▲▼沈世傑教授。（圖／翻攝CASE臺大科學教育發展中心）

▲沈世傑教授。（圖／翻攝CASE臺大科學教育發展中心

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣魚類研究的先驅、一生致力於魚類學，被譽為魚類研究國寶「老漁翁」的沈世傑教授，21日深夜驚傳逝世，耆壽99歲。對此，國立清華大學榮譽退休教授、前中研院博士生曾晴賢也在臉書上公布消息，感嘆「幸好您走得相當平靜，願祝您前往極樂世界，可以跟師母團圓了」。

曾晴賢教授21日深夜表示，他突然接到沈世傑教授家人的電話，內心激動不已，也難以抑制情緒，沒想到平常擔心的事，竟在老師百歲前發生。

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曾晴賢教授表示，沈世傑老師在臺灣大學動物系奉獻一輩子，從事最冷門的魚類學基礎分類研究，「用功之深眾所皆知，身教言教都堪為表率，著作等身更是不在話下，對於臺灣魚類學研究的貢獻無庸置疑」，「個人在1979年間有幸得恩師的收留與栽培，雖然也追隨他的腳步作為人師，但是自肘對於學術的功力可能百無得其一，此乃個人無法學到恩師非常專心的做學問態度」。

據悉，沈世傑教授1926年出生山東，是繼陳兼善之後，為台灣魚類研究的集大成者。曾任國立台灣大學教授60年、中央研究院動物所研究員、中華民國魚類學會（第1屆）理事長等職。邵廣昭、曾晴賢、方力行、莫顯蕎等均出自其門下。

再會吧，沈老師！ 夜深了，頃接到家屬告知，恩師沈世傑教授傍晚辭世的噩耗，內心激動不已，久久無法抑制情緒，畢竟近日常常擔心的事，竟然在老師百歲之際到來，幸好您走得相當平靜，願祝您前往極樂世界，可以跟師母團圓了！家屬告知，沈老師一向瀟灑，希望就...

曾晴賢發佈於 2025年2月21日 星期五

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