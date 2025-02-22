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浪漫之夜美味相伴！Mia C'bon攜手米其林指南年輕主廚打造星級饗宴　超越味覺觸動人心

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

消費中心／綜合報導

當精緻餐飲遇上頂級超市，不僅是一場味蕾的盛宴，更是一場關於愛與美好的體驗。Fine dining精緻餐飲的風潮席捲全球，從食材的挑選、精湛廚藝的演繹，到用餐氛圍的營造，每一個細節都承載著極致體驗，成為饕客們追求的生活品味。作為2024米其林指南頂級生鮮官方合作夥伴，頂級超市Mia C'bon攜手2024米其林指南年輕主廚陳莛諭(卉寓)，精心打造別出心裁的星級饗宴，為賓客們獻上超越想像的味覺旅程，在美食與美酒的相伴下，共度愉快難忘的情人節時光。

當夜色緩緩降臨，溫馨的燈光柔和灑落，映照出精緻佈置的餐桌，淡雅的花藝點綴其間，空氣中瀰漫著令人放鬆的氛圍，彷彿為這場名為「品味生活，不期而寓」的夢幻餐會揭開序幕。從踏入陳莛諭主廚位於台中的「卉寓 Huist restaurant」那一刻，賓客便沉浸在一場細膩且充滿驚喜的感官體驗，既有著如在家中的舒適自在，更有著情人節浪漫靜謐，處處充滿了巧思，從入場到入座，讓共進晚餐的賓客們，在這特別的夜晚，感受愛與美食交織的動人時刻，全心投入享受由Mia C'bonＸ卉寓聯手打造排隊也訂不到的品味生活，不期而寓情人節限定雙人晚宴。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

初入餐廳便可看到展示區上擺放著今晚料理所精選的食材，全部來自Mia C'bon頂級超市。無論是帶著微甜香氣的優境生鮮履歷翠玉甜蔥、脆甜鮮嫩的履歷冷泉去殼筊白筍，還是來自支持動物福利農場的非籠飼雞蛋——森德綠雙效蛋，每一樣都承載著對美味與健康的講究。貼心精緻的小卡與菜單更讓人在品味佳餚的同時，也能認識這些美味背後的用心。這一刻，不只是味蕾的滿足，更像是一場與食材的浪漫邂逅。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

隨著一道道佳餚優雅登場，味蕾的驚喜接連不斷。從精緻開胃菜、前菜到主餐，陳莛諭以「台菜法作」的獨特手法，巧妙把台灣家常料理揉合西式烹飪技法，將Mia C'bon的嚴選食材化作令人耳目一新的美味，像是開胃菜「爭鮮北海道冷凍生干貝/白蘿蔔」，創作靈感源自台灣傳統醃漬料理「鹹蜆仔」，搭配切成薄片的台灣精選白蘿蔔，再輔以檸檬果凍、黃瓜汁點綴，成就這道清爽開胃的美味佳餚；前菜「美露鱈/鹹豆花」將近年風靡的酸菜魚與鹹豆漿結合，選用來自南極的頂級海味美露鱈，鹹豆漿製成宛如蒸蛋的口感，再配上炸得恰到好處的老油條一起享用，充滿變化又極具巧思。「鹿野土雞翅/可樂」，台灣鹿野土雞三節翅去骨，以優境生鮮履歷洋菇、洋蔥、西芹炒製出飽滿餡料填入雞翅，透過烤箱加熱使其表面酥脆，內餡飽滿多汁！搭配使用可樂作為基底的醬汁更是起到提鮮作用！透過意想不到的玩味組合，創意翻轉食材的無限可能，重新詮釋Fine Dining的內涵。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

當主餐上桌，現場賓客的目光不約而同地落在那道色澤誘人的主餐「奧羽和牛紐約客/咖啡」大塊使用日本奧羽和牛，並佐以蔬菜及咖啡奶油醬汁點綴，為餐點增添了清爽感，刀叉劃過的那一刻，豐富香氣緩緩釋放，切下一小塊送入口中，細緻的肉質與豐腴的油脂在舌尖緩緩化開，伴隨蔬菜的自然甜味與特製咖啡奶油醬，每一口都讓人陶醉其中。另一道主餐「岩見鮑魚/青天霹靂米」更是提升了米食的迷人滋味；來自日本的岩見鮑魚，結合青森縣青天霹靂米，慢火炊煮讓鮑魚的鮮甜海味滲入米飯中，帶來奢華精緻的口感，令人回味無窮，也讓現場交談聲漸漸變少，取而代之的是細細品味，有人輕輕點頭，露出滿足的微笑，有人忍不住與身旁的同行者分享料理帶來的驚嘆，一場關於味覺的交流在不經意間展開。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

「太幸福了」、「甜點太適合今天的氛圍了！」隨著晚宴接近尾聲，甜點悄然呈上，將台灣酒農釀製的小米酒（沙巴雍）入菜，選用台灣大湖草莓與紅心芭樂，共同創造出這道口感豐富，酸甜交錯如同戀人間微妙的心動瞬間；而茶點「焦糖香蕉達克瓦茲」將質感香甜綿密的優境生鮮履歷香蕉打成果泥，夾入達克瓦茲酥脆餅皮中佐以茶點享用，甜而不膩的滋味，細膩的口感與恰到好處的甜度，成為完美句點。有人放下餐具後仍不捨地回味最後一口的餘韻，餐桌上的低語與笑聲交錯，滲透至心底的美味，讓每個人都在這場饗宴中，留下難忘的幸福時光。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

這一夜，美食成為語言，每一道料理都像是一封精心準備的情書，寫滿關於幸福的詩篇。美食不僅是味覺的滿足，更是情感的交流，藉由深刻體會Fine Dining 的美好，感受生活中最動人的時刻，同時傳遞Mia C'bon對優質食材的執著與講究，與米其林廚藝碰撞出驚豔的美味火花，讓星級饗宴昇華為觸動人心的味覺之旅，成為值得珍藏的回憶。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

Mia C'bon一直以來堅持提供美好品味，除了匯聚來自世界各地的嚴選食材，也透過自有品牌「EUGENIE 優境生鮮」，將這份對品質的承諾延伸至與台灣在地小農合作，支持永續農業與友善耕作，並嚴格把關產品的可追溯性，精選具產銷履歷或有機認證的生鮮蔬果，確保符合最高品質標準，從產地到餐桌，帶來最純粹的風味。

▲▼ 家樂福 。（圖／品牌）

晚宴的尾聲，Mia C'bon還為賓客準備溫馨的紀念品，除了精美的禮物外，還有感謝卡及入場時的合照，透過畫面及文字留在每個人心中，讓賓客帶著這場星級饗宴帶來的悸動與回味微笑離開。同時藉由這場活動，讓更多人將對食材的尊重和烹飪的熱情融入日常生活，延續至生活中的每一餐，都充滿儀式感與幸福感。

Mia C'bon米其林指南頂級生鮮合作夥伴：https://www.miacbon.com.tw/

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