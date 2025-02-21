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600萬商品卡館內廠商哀嚎　新光三越：確認安全就開放拿貨　

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案發生至今第9天，有廠商哀嚎600多萬元商品在百貨裡拿不出，恐產生現金流問題。新光三越今天（21日）回應，這棟大樓裡不只有600萬元的商品，會盡快完成場勘及安全設施維護，確保安全無虞才能讓廠商拿取貨品。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲新光三越營業本部副本部長謝英明今天受訪。（圖／記者白珈陽攝）

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有業者透露，自己向上游廠商進貨，買斷的500、600萬貨品全都在館內，這幾天天氣時晴時陰，很擔心貨品發霉；另外，自己還有好幾個員工生計要顧，加上要照常付員工薪水以及櫃位營業所需的軟硬體租金等，「很憂心撐不到半年，手上現金流不足的品牌可能就會爆掉！」

新光三越營業本部副本部長謝英明今天受訪表示，氣爆案發生至今，確實還在封閉的狀況，但已經開始進行安全場勘，在還未確認完整的安全措施之前，還無法讓廠商進去拿取貨品，希望盡快完成這個階段。

謝英明說，目前的搶修是用每個小時在計算，用最多的人力、物力進行全面性的專業分析，這棟大樓裡不會只有600萬元商品，不過有關可能會過期的食品，已在優先處理。

謝指出，比較小的廠商可能會出現現金流的問題，新光三越會對每一個專櫃進行溝通及協助，盡快完成全館近4000名工作人員的安置。

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