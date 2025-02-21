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新光三越氣爆炸毀避難設備　建築師公會初判建議：全棟封館

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越氣爆後，台中市建築師公會初步判定建議全館封閉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新光三越發生嚴重氣爆造成超過40人死傷，台中市建築師公會第一時間就協助市政府進行現場勘查，初步判斷外牆破壞懸掛部分仍應立即拆除或防護處置，以免強風或地震脫落造成第二次傷害；現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至連帶影響其他樓層之運作，建議封館積極完成改善；也呼籲不要抱持僥倖心態省卻申請市政府許可室內裝修程序，自行雇用裝潢工，任意敲打或隔間，很可能重大影響公共安全、遭受更大的生命財產損害。

台中市建築師公會指出，近日坊間流言批判室內裝修審查時間冗長且費用高昂，結果大部分業者捨棄合法申請室內裝修許可，恐有助長違法裝修影響公共安全之虞。

台中市建築師公會也提醒業者，千萬不要抱持僥倖心態省卻申請市政府許可室內裝修程序，自行雇用裝潢工，任意敲打或隔間，很可能重大影響公共安全、遭受更大的生命財產損害。

呼籲業者一定要聘請合法的營造業或室內裝修業施工，施工廠商也要確實依法遵守勞安衛生規定，依個別施工技術、方法與程序，做好施工防護措施，不可便宜行事，以杜絕公安事件。此外，也強烈建議公部門加大力度正視建築物公共安全議題。

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