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獨／建築師建議封館！傳考慮停業2年全棟改裝　新光三越：非事實

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆案後，台中市建築師公會發出聲明強調，館內防火避難設施及救災設備受到破壞，建議全面封館；現傳出館方將直接停業1-2年，做全面改裝。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆奪走4條人命、38人受傷，當中包括澳門籍2歲女童以及25歲姜姓男樓管重傷，現在2人都還躺在醫院救治。台中市建築師公會今（21日）發出聲明，建議新光三越要全面封館，改善防火避難設施及救災設備。現在又傳出，新光三越內部早已開會討論後續計畫，其中一個選項就是趕在9月週年慶恢復營業，至少拚低樓層先營業；另一方案則是直接停業1至2年，將整棟建築物拆成毛胚屋，全部重新裝潢。對於停業2年說法，新光三越官方嚴正駁斥，強調絕非事實。

《ETtoday新媒體》詢問新光三越總部，總部回應，第三方專業技師、專業建築師 以及專任工程人員已於近期入內做建築物的安全評估，以期後續相關計畫可以順利進行。另外，對於所謂同業指新光三越考慮停業2年的說法，新光三越嚴正澄清，「此說法絕非事實」。

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新光三越也強調，目前與廠商夥伴，一直在為三千位專櫃同仁現階段的安置與後續工作安排持續努力，百貨也會努力堅持，也期望能夠看到更多正面的能量。

台中市建築師公會理事長虞承宗今天受訪透露，百貨要先將外牆部分處理好，還要提出修復計畫，之後等責任釐清；市府受理修復計畫之後，百貨才能進行工程，之後再等各個樓層的給排水、消防、機電、結構安全系統等通通無虞後，就可以申請復業，但一切都還是要視館方的積極度以及市府審核進度，「粗估時間快的話也要半年到一年內」。

據悉，台中新光三越在氣爆後，內部高層就開會沙盤推演，討論後續方案，其中一項做法，就是直接停業1至2年，除了因為這次事件導致館內嚴重毀損，另外一原因也是因為考量到台中新光三越建築物本體已經有25年，不如順勢大刀闊斧將建築物拆成毛胚屋，全面重新裝潢，之後直接正面迎戰即將開幕的漢神百貨、D-ONE第一大天地等勁敵。

另一個方案則是，預計第三季（週年慶）恢復營業，至少拚低樓層先營業。

台中市建築師公會今天發出聲明表示，氣爆發生之後，第一時間就由理事長帶領公會建築師虞承宗到場，並協助市政府進行現場勘查事宜，初步判斷現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至連帶影響其他樓層之運作，建議封館積極完成改善；也呼籲不要抱持僥倖心態省卻申請市政府許可室內裝修程序，自行雇用裝潢工，任意敲打或隔間，很可能重大影響公共安全、遭受更大的生命財產損害。

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