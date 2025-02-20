　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

▲桃園地院今天下午針對退休蕭姓員警妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等數罪宣判應執行有期徒刑2年8月。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今天下午針對退休蕭姓員警涉犯妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等3罪，宣判應執行有期徒刑2年8月。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在抖音上以「瀟湘公子」自居的蕭姓退休員警，近年屢次在桃園地區對警車逼車、對派出所值班員警找碴、挑釁，將過程拍上影片後上傳抖音博取粉絲按讚等離譜行徑，經警方依法蒐證送辦，桃園地院今（20）日以蕭員明知警務之辛勞及危險，假藉監督警政機關之名，實則為妨害警察執行公務之劣行，對警政及司法資源造成具體實害，毫無自省之意，合議庭依妨害公務罪、恐嚇、侮辱公務員等3罪，判處應執行有期徒刑2年8月，全案仍可上訴。

檢警調查，退警蕭男於2021年4月13日晚間10時許，駕車外出時見龜山警分局巡邏車竟一路尾隨，趁巡邏車停等紅燈時刻意逼車，先鳴按喇叭卻突然急切，再強行侵入警車內側車道，導致巡邏車員警閃避不及而發生碰撞；2023年10月30日晚上6時許，蕭員見桃園警分局青溪派出所巡邏車，從桃園區鎮一街駛入黃色網狀線區左轉，蕭竟對巡邏車大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，突然迴轉追趕巡邏車，並趁停等號誌時違規跨越雙黃線，迫使警車靠邊停車，蕭對執勤員警大聲喝斥為何不禮讓，還恫嚇「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，警方未理會離去時仍一路尾隨，事後將影片剪輯片段上傳個人抖音網站發布，藉此博取網路粉絲聲量。桃檢偵結依妨害公務恐嚇、侮辱公務員等罪嫌起訴。

桃園地院審理此案時，被告蕭男否認涉及妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為，多次當庭向法官直呼「若我有罪審判長直接把我關起來」，態度語氣相當囂張。

桃園地院歷經數月審理，合議庭認為，被告否認有妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為。本院根據證人證詞、職務報告、道路交通事故調查報告表，勘驗各該路口監視器畫面、被告行車紀錄器、員警密錄畫面，認定被告確有故意衝撞警車、恐嚇員警、侮辱公務員而妨害公務執行之行為。

合議庭審酌被告為退休員警，明知警務之辛勞及危險，竟為本案之犯行，又毫無自省之意，法敵對意識強烈，犯後態度不佳，考量被告藉監督警政機關之美名，實則為妨害警察執行公務之劣行，對於極為有限之警政及司法資源，造成具體實害，告訴人均具狀表示其等之日常工作及生活作息均受其嚴重影響，望法院從重量刑之意見等一切情狀。

合議庭下午4時許宣判，被告蕭員犯駕駛動力交通工具犯妨害公務罪、恐嚇危害安全罪、侮辱公務員等3罪，各處3月至1年10月不等有期徒刑。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年8月。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案仍可上訴。

  【更多新聞】

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

►貨櫃車猛撞！廣告看板、紅綠燈「雙殺倒地」　左前輪爆胎釀禍

女網紅掉錢包！桃機垃圾桶裡找到　原來是貪心Uber司機幹的

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商
汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽
快訊／iPhone 16e三大電信資費出爐
快訊／五熊宣布當媽！
快訊／北市15歲少女墜樓　保全伸手接人...雙雙受傷送醫
iPhone 16e大砍拍照一功能

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽低調不發聲

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

信義區美式漢堡店「開心果系列」新上市！漢堡、奶昔都有

iPhone 16e三大電信資費出爐　「價格大漲」月付1399元才0元購機

五熊宣布當媽！　「懷胎七周」甜曬孕肚照報喜

2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡　余宛如受邀分享AI與半導體商機

文總執委名單「綠友友」？石明謹：酬庸個屁，開會連停車費都不能抵

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

一天只餵一瓶奶！土城虐童媽竟是「國小代課師」

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

更多熱門

相關新聞

性侵少女害懷孕惡狼裝傻　DNA狠打臉

性侵少女害懷孕惡狼裝傻　DNA狠打臉

桃園市楊姓男子於2022年認識未滿18歲少女，同年7月、8月間佯稱幫少女介紹工作為由，在租屋處三度硬上性侵得逞，還導致少女懷孕，少女媽媽察覺後報警提告；桃園地院審理時，楊男否認犯行，辯護人辯稱都是少女單一說詞不足採信，法官根據少女懷孕採集DNA確認胚胎之親生父親鑑定為被告之機率為99%，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共三罪，各處有期徒刑3年10月。應執行有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

離婚前示愛女同事　他1原因獲判免賠

離婚前示愛女同事　他1原因獲判免賠

男大生2度纏綿13歲女友　籃球場當摩鐵還拍片

男大生2度纏綿13歲女友　籃球場當摩鐵還拍片

桃勤產總要求解散長榮工會　市府:3月底前須召開會議否則依法解散

桃勤產總要求解散長榮工會　市府:3月底前須召開會議否則依法解散

妻控夫外遇　拿摩鐵帳單提告卻輸了

妻控夫外遇　拿摩鐵帳單提告卻輸了

關鍵字：

瀟湘公子妨礙公務找碴桃園地院判決出爐

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面