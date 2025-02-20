退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

▲桃園地院今天下午針對退休蕭姓員警涉犯妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等3罪，宣判應執行有期徒刑2年8月。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在抖音上以「瀟湘公子」自居的蕭姓退休員警，近年屢次在桃園地區對警車逼車、對派出所值班員警找碴、挑釁，將過程拍上影片後上傳抖音博取粉絲按讚等離譜行徑，經警方依法蒐證送辦，桃園地院今（20）日以蕭員明知警務之辛勞及危險，假藉監督警政機關之名，實則為妨害警察執行公務之劣行，對警政及司法資源造成具體實害，毫無自省之意，合議庭依妨害公務罪、恐嚇、侮辱公務員等3罪，判處應執行有期徒刑2年8月，全案仍可上訴。

檢警調查，退警蕭男於2021年4月13日晚間10時許，駕車外出時見龜山警分局巡邏車竟一路尾隨，趁巡邏車停等紅燈時刻意逼車，先鳴按喇叭卻突然急切，再強行侵入警車內側車道，導致巡邏車員警閃避不及而發生碰撞；2023年10月30日晚上6時許，蕭員見桃園警分局青溪派出所巡邏車，從桃園區鎮一街駛入黃色網狀線區左轉，蕭竟對巡邏車大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，突然迴轉追趕巡邏車，並趁停等號誌時違規跨越雙黃線，迫使警車靠邊停車，蕭對執勤員警大聲喝斥為何不禮讓，還恫嚇「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，警方未理會離去時仍一路尾隨，事後將影片剪輯片段上傳個人抖音網站發布，藉此博取網路粉絲聲量。桃檢偵結依妨害公務恐嚇、侮辱公務員等罪嫌起訴。

桃園地院審理此案時，被告蕭男否認涉及妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為，多次當庭向法官直呼「若我有罪審判長直接把我關起來」，態度語氣相當囂張。

桃園地院歷經數月審理，合議庭認為，被告否認有妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為。本院根據證人證詞、職務報告、道路交通事故調查報告表，勘驗各該路口監視器畫面、被告行車紀錄器、員警密錄畫面，認定被告確有故意衝撞警車、恐嚇員警、侮辱公務員而妨害公務執行之行為。

合議庭審酌被告為退休員警，明知警務之辛勞及危險，竟為本案之犯行，又毫無自省之意，法敵對意識強烈，犯後態度不佳，考量被告藉監督警政機關之美名，實則為妨害警察執行公務之劣行，對於極為有限之警政及司法資源，造成具體實害，告訴人均具狀表示其等之日常工作及生活作息均受其嚴重影響，望法院從重量刑之意見等一切情狀。

合議庭下午4時許宣判，被告蕭員犯駕駛動力交通工具犯妨害公務罪、恐嚇危害安全罪、侮辱公務員等3罪，各處3月至1年10月不等有期徒刑。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年8月。得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案仍可上訴。