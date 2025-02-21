桃園21歲男半夜恍神逆撞火鍋店　騎士「跳車狂奔逃劫」畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（21）日凌晨駕車返家，行經中壢區中山東路、仁德街口處時，突然往左偏移，撞上對街已打烊的火鍋店，還波及正在路口等紅燈的機車，所幸騎士及時跳車閃避，只有僅機車被撞爛；警方到場處理時，肇事陳男辯稱精神不濟肇事，酒測後酒測值為零，真正肇事原因仍待調查釐清。

▲一輛白色轎車今天凌晨失控撞上路旁已打烊火鍋店，中壢交通中隊員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊指出，今天凌晨零時許接獲通報，中壢區中山東路與仁德街口發生交通事故，立即派員前往處理，發現21歲陳姓男子駕駛白色轎車沿中山東路直行往八德區方向行駛，卻突然往左偏移撞上已打烊之火鍋店面，因撞擊力道強勁，車上整個還撞上路口處等紅燈之機車，幸好呂姓騎士及時跳車閃避，僅機車被撞壞。

員警到場處理時，現場一片狼藉，轎車車頭前保桿整個脫落，火鍋店面有多處受損，被撞飛之機車也有多處受損。肇事駕駛酒測值為零，陳男辯稱疑因精神不濟肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲白色轎車今天凌晨失控撞上路旁已打烊火鍋店，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲白色轎車今天凌晨失控撞上路旁已打烊火鍋店，肇事車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）