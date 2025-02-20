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獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

▲▼導演最新回應。（圖／翻攝自臉書）

▲大愛電視台突中止戲劇《姊的魔法廚房》拍攝計畫，導致酷斯本影視公司遭受財務壓力，決定提起民事訴訟。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宥寧／台北報導

大愛電視台遭爆突中止戲劇《姊的魔法廚房》拍攝計畫，導致製作團隊遭受重大財務壓力，導演陳保中更指控遭對方強迫簽押本票，讓他決定透過法律程序討公道。今（20）日士林民事庭首開庭，酷斯本公司委任律師當庭聲請合意停止訴訟程序，希望透過庭外協商達成和解，若雙方能達成共識，將請法院製作和解筆錄，正式終結訴訟。

今開庭，被告方律師對此方案表示同意，法官則諭知全案暫緩處理，並要求雙方於4個月內回報和解進度，以決定後續法律程序。現場氣氛平穩，並未出現激烈交鋒，顯示各方仍有意願透過協商解決爭議。

對此，酷斯本影視負責人陳劭愷庭後回應表示，在農曆年前大愛已釋出善意，請律師來洽談和解，雙方也同意在和解完成前，不對外談論案件相關提問，「在此之前我們不宜做過多的回應，目前就是以圓滿善後為基礎，我們雙方都希望事情能順利落幕，一切以和為貴，往善的方向前進。」

陳劭愷透露，今天第一次進法院開庭，其實蠻緊張的，進入法庭後，雙方律師很快在法官的見證下達成共識，合議於庭外協商，但是目前因為仍在協商製作費的返還問題，目前相關內容與程序都還在討論中。

導演陳保中年初在社群媒體發文，指控大愛電視台在戲劇拍攝進度已接近全劇一半時，突然宣布停拍，導致劇組人員與工作團隊面臨沉重的財務壓力，甚至每位成員「身上都背負了一間房子的頭期款」。此外，他更指控，大愛電視台強迫他簽押本票，讓他不得不訴諸法律，希望透過司法討回公道。

對於導演陳保中的指控，大愛電視台發聲明強調「合約清晰，責任分明」，並反駁對方「誤導真相，無理索賠」。大愛電視台強調，該劇已依合約規定付款，於「簽約後」與「定景定妝後」，分別於開拍前支付兩筆款項，合計20% 預付款，共新台幣791萬8000元，充分展現對合作夥伴的支持與誠意。然而，由於對方多次未能改善違約情形，最終才決定終止合作，並依法追討違約金與相關損失。

目前，雙方對於停拍責任歸屬、製作費返還仍存有極大歧見，雖然雙方在開庭時同意透過庭外和解，但未來能否真正達成共識，仍有待觀察。法院已要求雙方4個月內回報和解進度，若無法順利協商，案件仍可能回歸司法程序處理。

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