《童話故事下集》「她演2角色」讓劉以豪狂NG　網：沒發現是同一人

▲《童話故事下集》由柯佳嬿（右）、劉以豪（左）主演。（圖／Netflix提供）

記者曾筠淇／綜合報導

由柯佳嬿、劉以豪主演的《童話故事下集》自開播以來，話題不斷。該劇的社群小編近日就在Threads上發文，笑說大家都很愛醫生，所０以導演決定要「親揭彩蛋」。文章曝光後，也掀起網友討論。

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在《童話故事下集》劇情中，林宜玲（柯佳嬿 飾）和曾學友（劉以豪 飾）本來要生小孩，但卻一直沒有成功，因此決定看醫生並做檢查。這時醫生就讓曾學友去「西方取『精』」，豈料A片畫面卻超老舊，且女主角的面孔「很熟悉」。

《童話故事下集》的社群小編昨（20）日就在Threads上發文，直呼「看大家都很愛醫生，導演來親揭彩蛋：藍色夢露」，其實婦產科女醫生跟AV女優就是同一個演員，「她是阮劇團的余品潔。阮劇團是堅持用台語做戲的嘉義劇團，每齣戲都充滿台灣特色，非常值得一看」。

小編接著寫道，余品潔非常專業，導演對看診戲有一個要求，「就是希望她在講診斷結果時，不要一次說完，要做一點停頓再講結論」，這樣比較能吊人胃口；不過，導演同時又不想要演員停頓得太刻意，要盡量自然一點。結果，余品潔就提出一個設定，就是讓醫生有「胃食道逆流」，「所以話講一講就會反胃停頓想打嗝，既自然又有戲劇效果」。

小編也寫道，余品潔不管是演醫生還是女優，都不會笑場，「認真的神情，讓對戲的以豪在看診戲，創下本劇NG最多次數」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得這段戲真的非常非常非常厲害！很幽默但是又不會覺得不適」、「超有戲的醫師，如果我的看診醫師也這麼有趣，我覺得可以讓病人精神壓力稍微放鬆」。還有網友則直呼，「等一下！等一下！看劇的時候居然沒發現是同一人」。