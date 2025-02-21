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超商阿婆「借200元買便當」　熱心哥秒借：好驕傲！結局卻崩潰

超商阿婆「借200元買便當」！他借了：感到好驕傲　下一幕反轉秒崩潰

▲好心借阿婆200元買便當吃，豈料對方竟拿來買菸。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

文／CTWANT

有時在路上會碰到有人借錢，大部分人都會借，然而隨著騙人的人越來越多，許多人已不願意做愛心。一名網友無奈嘆，好心借阿婆200元買便當吃，豈料對方竟拿來買菸，之後又再跑來跟他借一次錢，讓他相當傻眼。

原PO在《爆廢公社》表示，走進便利商店，準備買杯咖啡順便休息一下，正當在櫃台結帳時，一個頭髮花白、身穿紫紅色外套的阿婆突然湊過來，眼神誠懇地看著他說「年輕人，可以借我一點零錢嗎？我想買個便當吃」，當下愣住，看到阿婆滿臉皺紋，手上還捏著幾張發票，心裡有點不忍，於是掏出200元遞給阿婆。

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原PO透露，看著阿婆轉身走向櫃檯，還在心裡替自己感到驕傲，覺得今天做了一件好事，結果一個畫面直接讓他三觀炸裂，「阿婆拿著剛剛的200元，跟店員買了一包菸！我眼睜睜看著她熟練地拆開包裝，拿出一根香菸，點燃，然後大大地吸了一口，一副滿足的樣子，我內心瞬間崩潰，這時候去要回來顯然已經來不及了，我只能在心裡瘋狂碎念『這世界怎麼了？難怪大家說好心沒好報』。」

原PO提到，正當自己準備離開時，門口的玻璃門一推開，阿婆的身影又出現了，語氣跟剛剛一模一樣「年輕人，可以借我一點零錢嗎？我想買個便當吃」。他坦言很傻眼，只好深吸一口氣說「阿婆，你剛剛跟我借過了，你忘記了嗎」，話還沒說完，阿婆的表情瞬間一變，彷彿開了掛一樣，頭一低、腳一彈，直接一個加速，扭頭就跑，這根本是職業慣犯，「我愣在原地，心裡只剩下一句話在迴盪『X的以後，真的是誰都不能亂幫了』。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「直接買便當給對方，發票要收好」、「這類人不斷地在消磨人們的善心，久而久之，善良的人將越來越少」、「不是老人變壞，而是壞人變老了」、「不是我們變得冷漠，是社會教我們變得冷漠」。

● 吸菸有害健康！

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