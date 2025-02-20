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超商店長假扮警察！性侵女高中生2次還拍片　二審判8年

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲超商店長假扮警察性侵女高中生，遭法院判刑。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

一名便利超商店長，在包養網站認識17歲女高中生，雙方約定進行性交易，店長自備警便衣、服務證，冒充警察強制性交2次得逞並拍下影片。士林地院以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判刑9年，案經上訴，二審減為8年。

羅姓男子於包養網站認識17歲女高中生，雙方約定5萬元進行性交易，不過羅男不想付錢，找人製作假的警察服務證，於2024年2月27日，穿著自行製備的警便衣，並攜帶警便帽、警棍、手銬、密錄器、錄音筆及假警察證等物品，載少女到旅館，出示假警察證冒充警察，以偵辦其性交易相脅，因畏懼遭帶往派出所，只好跟羅男發生性關係，羅男強制性交2次得逞並偷拍，事後少女情緒低落而向學校輔導老師求助，終經老師依法通報。

法院審酌，羅男為逞一己性慾，不惜製作假警察證作為犯案工具，並於強制性交過程中錄製性影像，事後另有嘗試聯絡甚至脅迫之舉，且羅男亦自承曾4、5次冒用警察身分進行性交易，一審依犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑9年。

羅男上訴，稱審理中與少女達成和解，取得少女原諒，一審未及審酌此犯後態度。台灣高等法院審酌羅與少女和解，並先行給付部分賠償，改判有期徒刑8年。

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