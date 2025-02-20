獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

▲少女從10歲起慘遭外公奪去初夜、淪為性奴3年多。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名外公於2017年間，涉在家奪去同住的10歲外孫女初夜，之後3年多，仗著賺錢養家的優勢地位，將外孫女當成性奴多次蹂躪，被揭發後，這名外公不惜自稱早已「不行」又罹患精神疾病想脫罪，被拆穿後才跟外孫女道歉達成和解，台北地院審結，認為這名外公有情堪憫恕之處，減刑後依加重強制性交等65罪，合併判刑7年6月，可上訴。

判決指出，本案外公於2017年初，和受害外孫女同住在北市大安區，同年2月趁隙於深夜11點多就寢時間，對當時年僅10歲的外孫女伸狼爪，靠著體型與力氣優勢壓制外孫女反抗，性侵得逞。

年幼懵懂的少女從此成為外公洩慾工具，長達3年多期間，最密集時平均每周遭外公淫辱1次，她想拒絕但不敢反抗，加上外公賺錢負擔家計，少女也不敢告訴其他長輩，只能隱忍屈從，直到2020年滿14歲後，終於鼓起勇氣向師長求助，通報社工與警方介入救援。

這名外公到案起初不認罪，被起訴後還一度宣稱遭警方逼供，推稱警詢時表明自己身體早已「完全不行」、無法嘿咻，警方卻硬要他講出性侵外孫女方式、「用口水還是潤滑劑」，他看警方不把他講的打進筆錄，只好隨口說「用口水」。

法官勘驗警詢影音光碟，確認這名外公和問話警員一問一答，雙方全程語氣平和，毫無恐嚇或威脅利誘情形，更沒有這名外公自稱「身體完全不行」之類的話，戳穿他的辯解。

辯護律師替這名外公主張長期罹患精神疾病、犯案時有減刑事由，法官查明他去精神科就診記錄，全都是在被外孫女揭發之後所為，委託精神鑑定結果也認定他犯案時，未受身心症狀影響，不符合法定減刑事由。

不過這名外公改口認罪後，火速跟外孫女達成和解，少女同意原諒外公輕判。法官從寬計算他犯罪次數，從第1次發生後的1年內，以每周1次計算，到最後為平均每4個月1次，共65罪。

法官並指這名外公在外孫女滿14歲前所犯1個加重強制性交罪，法定刑從7年徒刑起跳，之後因外孫女沒反抗，依與未滿14歲幼女性交罪論處62罪，法定可判3年以上10年以下徒刑，「不可謂不重」、「不無情輕法重之虞」。

至於外孫女滿14歲後又遭性侵2次，法官依對14歲以尚未滿16歲女子性交罪論處，法定刑為7年以下徒刑。

法官指這名外公已履行完畢對外孫女的和解條件，「堪認尚非極惡之人」，若每罪量處法定最輕本刑、猶嫌過重，確有情堪憫恕之處，因此將他所犯65罪酌減判刑各4年、1年9月與7月，合併應執行7年6月徒刑，可上訴。