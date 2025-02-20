　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女從10歲起慘遭外公奪去初夜、淪為性奴3年多。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名外公於2017年間，涉在家奪去同住的10歲外孫女初夜，之後3年多，仗著賺錢養家的優勢地位，將外孫女當成性奴多次蹂躪，被揭發後，這名外公不惜自稱早已「不行」又罹患精神疾病想脫罪，被拆穿後才跟外孫女道歉達成和解，台北地院審結，認為這名外公有情堪憫恕之處，減刑後依加重強制性交等65罪，合併判刑7年6月，可上訴。

判決指出，本案外公於2017年初，和受害外孫女同住在北市大安區，同年2月趁隙於深夜11點多就寢時間，對當時年僅10歲的外孫女伸狼爪，靠著體型與力氣優勢壓制外孫女反抗，性侵得逞。

年幼懵懂的少女從此成為外公洩慾工具，長達3年多期間，最密集時平均每周遭外公淫辱1次，她想拒絕但不敢反抗，加上外公賺錢負擔家計，少女也不敢告訴其他長輩，只能隱忍屈從，直到2020年滿14歲後，終於鼓起勇氣向師長求助，通報社工與警方介入救援。

這名外公到案起初不認罪，被起訴後還一度宣稱遭警方逼供，推稱警詢時表明自己身體早已「完全不行」、無法嘿咻，警方卻硬要他講出性侵外孫女方式、「用口水還是潤滑劑」，他看警方不把他講的打進筆錄，只好隨口說「用口水」。

法官勘驗警詢影音光碟，確認這名外公和問話警員一問一答，雙方全程語氣平和，毫無恐嚇或威脅利誘情形，更沒有這名外公自稱「身體完全不行」之類的話，戳穿他的辯解。

辯護律師替這名外公主張長期罹患精神疾病、犯案時有減刑事由，法官查明他去精神科就診記錄，全都是在被外孫女揭發之後所為，委託精神鑑定結果也認定他犯案時，未受身心症狀影響，不符合法定減刑事由。

不過這名外公改口認罪後，火速跟外孫女達成和解，少女同意原諒外公輕判。法官從寬計算他犯罪次數，從第1次發生後的1年內，以每周1次計算，到最後為平均每4個月1次，共65罪。

法官並指這名外公在外孫女滿14歲前所犯1個加重強制性交罪，法定刑從7年徒刑起跳，之後因外孫女沒反抗，依與未滿14歲幼女性交罪論處62罪，法定可判3年以上10年以下徒刑，「不可謂不重」、「不無情輕法重之虞」。

至於外孫女滿14歲後又遭性侵2次，法官依對14歲以尚未滿16歲女子性交罪論處，法定刑為7年以下徒刑。

法官指這名外公已履行完畢對外孫女的和解條件，「堪認尚非極惡之人」，若每罪量處法定最輕本刑、猶嫌過重，確有情堪憫恕之處，因此將他所犯65罪酌減判刑各4年、1年9月與7月，合併應執行7年6月徒刑，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商
汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽
快訊／iPhone 16e三大電信資費出爐
快訊／五熊宣布當媽！
快訊／北市15歲少女墜樓　保全伸手接人...雙雙受傷送醫
iPhone 16e大砍拍照一功能

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

快訊／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人...雙雙受傷送醫

快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

快訊／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝

差點命喪緬甸！火舞表演者謝岳鵬復出登台　贏得滿堂彩

台南版地面師！假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

賓士開進日月潭纜車站突火燒車　車上「3人合計220歲」驚險逃生

好消息！新光三越重傷男樓管清醒　能與家人互動「還會比讚」

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽低調不發聲

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

信義區美式漢堡店「開心果系列」新上市！漢堡、奶昔都有

iPhone 16e三大電信資費出爐　「價格大漲」月付1399元才0元購機

五熊宣布當媽！　「懷胎七周」甜曬孕肚照報喜

2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡　余宛如受邀分享AI與半導體商機

文總執委名單「綠友友」？石明謹：酬庸個屁，開會連停車費都不能抵

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

一天只餵一瓶奶！土城虐童媽竟是「國小代課師」

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

更多熱門

相關新聞

性侵2女卻無罪　男「逃死刑再犯案」11歲女童亡

性侵2女卻無罪　男「逃死刑再犯案」11歲女童亡

印度中央邦一名11歲殘疾女童遭到殘忍殺害，被人發現下體流血，然而更令人髮指的是，凶嫌竟然是有2項性侵前科的拉梅希(Ramesh Singh)，曾被判處死刑的他，上訴到高等法院後獲判無罪，結果再度犯案。

超商店長假扮警察　性侵女高中生判8年

超商店長假扮警察　性侵女高中生判8年

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

色老闆騙留美學醫！幫打工妹「喬子宮」慘了

色老闆騙留美學醫！幫打工妹「喬子宮」慘了

關鍵字：

情堪憫恕性侵加重強制性交外公外孫女

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面