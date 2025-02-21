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花蓮驚爆國小校長性侵人妻！丈夫現身怒控遭冷處理　縣府急聲明

▲▼花蓮縣議員楊華美（中）陪同被害人先生（右二）召開記者會。（圖／記者蕭可正提供，下同）

▲▼花蓮縣議員楊華美（中）與立委陳培（左一）瑜陪同被害人先生（右二）召開記者會。（圖／記者蕭可正提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣某國小校長被指控性去年底利用公務出差之便，邀被害人在會議後餐敘飲酒，最後竟趁被害人酒醉後帶至汽車旅館性侵。被害人曾投書縣長信箱，但似乎石沈大海。花蓮縣議員楊華美20日開記者會痛批，縣府至今毫無作為。花蓮縣教育處長翁書敏回應，已展開調查程序，勿枉勿縱，絕不寬貸。

楊華美等人20日與立委陳培瑜在立法院召開記者會，被害人丈夫出席記者會發言時數度哽咽，說明太太遭校長性侵的經過，並提及向縣長信箱投訴卻得不到積極回應及處理；另被害人也透過預錄音檔在記者會指出，這件事情帶來的傷痛，不是時間可以沖淡，也不是要她勇敢堅強就能輕輕帶過。

▲▼花蓮縣議員楊華美（中）陪同被害人先生（右二）召開記者會。（圖／記者蕭可正提供，下同）

花蓮縣議員楊華美針對被害人陳情至今仍沒看到主管機關的動作表示遺憾。

楊華美表示，縣府應針對投訴情形調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至在依法調查過程中，就可以先行對行為人停職，但遺憾的是，被害人陳情至今2個多月，仍然沒有看到主管機關的動作。

民進黨立委陳培瑜呼籲，中央及地方主管機關不該再讓性平機制形同虛設，使得讓原本應該受到保護的人，反而陷入更深的痛苦與無助。

花蓮縣政府針對楊議員華美召開記者會指控縣府未妥善處理校長遭指控疑似性侵一事發表聲明如下：
花蓮縣政府教育處於去年12月5日接獲檢舉當下即指派督學進行調查，了解案情內容，秉持勿枉勿縱原則，絕無延誤或怠忽。

本府於12月19日縣長信箱內容，係基於尊重當事人擬採取司法訴訟途徑維護自身權益之考量，爰回覆俟司法訴訟程序之終局審判裁判書，依循相關規定究責。

▲▼花蓮縣議員楊華美（中）陪同被害人先生（右二）召開記者會。（圖／記者蕭可正提供，下同）

立委陳培瑜呼籲，不該再讓性平機制形同虛設，讓應該受到保護的人陷入更深的痛苦與無助。

惟因本案對象係校長，影響學校教育深遠，言行應以更嚴謹標準視之，故本府仍著手調查程序，力求釐清事實，於114年1月6日籌組5人專案調查小組，外聘專家學者進行行政調查，目前尚在行政調查程序中。

花蓮縣政府表示，將持續進行相關行政調查作業，儘速釐清事實，並追蹤兩造雙方司法案件進展，依循相關規定究責，並公開透明地向社會各界說明調查結果。

花蓮縣教育處長翁書敏接受媒體聯訪表示，接獲校園疑似性平案件後已立即展開調查程序，進度仍在進行中，若調查結果屬實，將秉持勿枉勿縱的立場，絕不寬貸。

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