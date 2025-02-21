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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃　非賴系想上位恐被清算

記者葉國吏／綜合報導　

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今天凌晨4時許，林岱樺智囊「通法寺住持」釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝30萬元交保。據傳，綠營內瀰漫「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語。

▲▼林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供） 

▲林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

通法寺住持釋煌智20日也被檢、調約談，並在下午被調查局人員帶到南機站進行偵訊，深夜被移送至地檢署。今天凌晨4時許依涉犯貪汙治罪條例諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。

▲趙少康認為，「非賴系」陳亭妃遲早也將出事。（圖／記者屠惠剛攝）

中廣前董事長趙少康表示，從之前民進黨台北市議員陳怡君因助理費案被搜索，林岱樺也同樣被搜索，都被解讀為不聽話的「非賴系」，有意角逐台南市長的陳亭妃則被認為是下一位。根據《聯合報》報導，「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語也在綠營內瀰漫，被解讀為非賴系想上位都會遭清算。

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