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新光三越氣爆當天被要求搭公車去分店繼續上班　櫃姐：很沒人性

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越氣爆案造成4人死亡，品牌櫃位面臨無限期停業。3樓一名櫃姐投訴，氣爆發生當日，公司第一時間竟要求他們前往其他分店繼續上班，而且只願意幫忙補助公車費，同事想返家休息也只能使用特休，他們覺得公司的處理方式很沒人性。

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中新光三越目前仍處於停業封館狀態。（資料照／記者游瓊華翻攝）

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台中新光三越13日發生氣爆，造成4人死亡，分別為2名新光三越的員工，以及一對路過的澳門籍夫妻。這起氣爆案震驚全台，新光三越11、12樓幾乎都被炸爛，事發至今仍處於封館狀態，復業遙遙無期，可能會影響到4000多名勞工的權益。

根據《東森新聞》報導，3樓一名櫃姐投訴，氣爆發生當日，公司第一時間竟要求他們搭公車前往其他分店繼續上班，同事想回家休息也只能請特休，雖然事後公司坦承工作流程安排有點混亂，並承諾會給予上班員工補休，但他們還是覺得公司的處理方式很沒人性。

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲氣爆發生後，新光三越大樓周遭滿地都是散落物。（資料照／記者許權毅攝）

還有其他品牌的櫃姐提到，事發至今她仍處於帶薪休假狀態，但是沒有上班就沒有業績，只能領底薪，對生活還是有影響。台中市政府勞工局20日針對氣爆案中受影響的勞工召開相關服務資源說明會，但第一場會議僅不到100人入場。

此外，台中市勞工局在短短1周之內接到14家廠商通報，一共資遣28人，其中有19人與氣爆案有關。針對這個狀況，勞動部表示，已經要求台中市勞工局進行了解，並發函請廠商說明資遣的事由及理由，以確保勞工的權益。

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