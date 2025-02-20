獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　分隊怒張貼「公告」

▲黃姓男子涉嫌假冒消防員身份，對多名女子詐取財物。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名25歲黃姓男子，去年起涉嫌假冒消防員身份，陸續對多名女子詐財、擅開車輛，隨後上演「神隱」戲碼，直至被害人前往消防隊找人卻「查無此人」，女子才知上當。據查，受害人數至少4人，引起消防局重視，在臉書公告黃男並非消防員，民眾若遇此人有借貸行為，立即向消防局求證或報警處理，以免受騙。

離譜的是，黃男不光是向被害人誆稱自己是消防員，連上法庭時，都向檢察官表示「我的職業是消防人員」，似乎把自己都「催眠」了。

據查，黃男在去年7月間涉及過失致死案，他在台中市豐原區騎車撞死1名婦人，他坦承肇事，但辯稱婦人的自行車沒貼反光標誌、當時四周昏暗無法看到婦人等語，本案於日前偵結，檢方依法起訴。黃在檢方訊時，謊稱自己是消防員，經檢察官向消防分隊確認，始得知黃非消防員。

▲黎明消防分隊為防止再有民眾受騙，特於臉書公告黃的姓名，呼籲民眾注意此人。（圖／翻攝黎明消防分隊臉書）



至於黃男是如何假冒消防員行騙？據了解，台中市消防第六大隊黎明分隊2024年5月9日下午4時許，有外送員送飲料至值班台，稱1名林姓女子要送給黃姓隊員，但值班人員查詢後卻無此人，經告知林女，林女則說若找不到人，飲料就送給其他隊員。

同月17日林女致電至黎明分隊，欲確認黃男到底是不是消防隊員，林女自述她與黃男在打工APP上認識，黃男稱自己是黎明分隊消防員，負責救護任務，因黃男幫她找到遺失耳機，才致贈飲料，但黃男後來藉故向她借了400元不還，並且失聯，因此才想打電話確認。

同年6月24日，1名張姓女子前往黎明分隊要找黃男，張女說，黃自稱是該分隊隊員，且屢次截圖分隊的臉書照片，證明自己執勤事實，她便放心借給黃1台空氣清淨機，但之後竟聯繫不上。

同年12月18日，又有1名王姓女子向黎明分隊陳情，黃男侵佔她的瑪莎拉蒂名車、借錢不還，還害她收到罰單；同月21日另名民眾通知分隊，稱黃男騙走她的車輛，聯絡不到人。

上述4件個案，被害女性均為20多歲，於網路上認識黃男，因黃男提供自己身穿消防訓練服、消防分隊的畫面，誤信黃男是消防員身份，信任消防員陽光、負責的正面形象，才會上當。以上數案，消防分隊人員均告知被害人黃男並非消防人員或義消，並請被害人至警局報案，保障自身權益。

不過，經記者查證，轄區警局並未接獲相關權益受損的報案，被害人為何不報案？原因不得而知，黎明分隊為防止再有民眾受騙，特於臉書公告黃的姓名，呼籲民眾注意此人。另外，黃疑似穿著訓練服部分，有資深消防員指出為坊間購買。