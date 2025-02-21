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這才叫高品質生活！廚佛Fred私宅大改造「開箱超滿意空調家電」打造人寵舒適宅

▲去年晉身為暖爸的廚佛Fred，為了老婆、小孩與狗兒子的健康，重新思考家中空調家電的配置，希望幫全家人打造更好的氣場與居住環境。（影／ETtoday）

生活中心／綜合報導

擁有近80萬訂閱的YouTuber「廚佛瑞德Fred」，憑藉著風趣幽默的風格與精湛的廚藝，深受廣大粉絲喜愛。自從去年88節驚喜曝孩、曬出當爸爸的好消息後，Fred坦言生活發生了天翻地覆的變化，以前只需顧好自己、老婆與狗狗的生活，現在還得顧及小孩，而為了給家人更好的居住環境，Fred前陣子也開始重新思考家中的設備，並且決定進行一場「居家進化計畫」！最近，Fred也難得拍影片開箱自宅的空間設計與家電配置，講到他精挑細選的三菱電機空調家電，平常不輕易給出稱讚的Fred多次表示「超推」！

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

私宅設計大膽把「廚房」放在正核心
Fred最在乎的食材保鮮工作，就交給三菱電機冰箱＆冷凍櫃！
對Fred來說，廚房不只是家的一部分，更是家人的交流中心。「吃飯是一個家的主軸，加上我又是一名廚師，所以我獨排眾議，說什麼都要這樣設計（笑）。」然而，隨著家中成員增加，未來食材的儲存需求也只會愈變愈大，於是Fred開始尋找一台能真正保持食材新鮮，以及空間利用最大化的冰箱，最後成功找到了「三菱電機全新WZ冰箱」。

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

「這台冰箱我最推的就是它『全室獨立隔間』！」Fred解釋，「全室獨立隔間的好處就是，能把所有食材完全分開擺放，讓彼此的味道不易竄味。」「瞬冷凍」技術也讓Fred讚不絕口，他強調無論是海鮮或肉類，都很建議放入瞬冷凍區迅速凍結保存，這樣就能鎖住水分與甜味，確保食材口感不流失。全新的「埋入式製冰水箱」也讓保鮮空間變多了，「超冰保鮮室」也是Fred另一個最愛，「解凍退冰其實會破壞食材，解凍完後食材的水份就會流失，所以幾天內就會料理的高級食材，譬如熟成肉、熟成牛排，我就會把肉品放在這空間，低溫不結凍可以維持食材鮮度！」

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

有候想要準備一桌料理，煮夫煮婦不免開開關關冰箱多次，「這台冰箱還有Smart AI技術，它會偵測你開冰箱的程度與頻率再來調節溫度，讓冷流及冰箱內溫差不會太大，食材都能維持在最佳的保鮮狀態！」收納方面，透過「可移動層板設計」，Fred也能隨時針對高低不同的鍋子做調整，讓空間利用更靈活、更有彈性。

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

長期追蹤的粉絲也一定知道Fred家還有狗兒子一隻，為了有效儲存狗寶貝的伙食，Fred也特別幫狗狗購入專屬冷凍櫃，「這台的好處，一是它有抗菌把手，可以降低開關門時食物食材受感染的機率，二是透明抽屜設計，可以讓你清楚知道食材、食物放哪裡，最後還有風扇循環設計，能讓所有的食材都不會有結霜的狀態。」看著Fred驕傲介紹的神情，不得不說狗狗的幸福指數真的超高！

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

24小時不關的冷暖氣，靠三菱電機最新款GA系列空調讓全家更舒適！
Fred坦言，現在因為夏天毛孩怕熱，冬天又擔心小孩著涼，所以冷暖氣幾乎全年無休，「現在我們家的電費每個月基本上都是三萬塊起跳！」考量到家中採開放式設計，需要能均勻擴散到整個空間、讓每個角落都吹得到風的設計，同時也要避免運轉時的聲響吵到小Baby，Fred發現最新三菱電機GA空調擁有的「廣域送風」和「靜音運轉」正好可以滿足他的需求。

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

清潔的部分，幸好三菱電機GA空調還有「DBC奈米複合塗層」，能減少髒汙附著維持機體的乾淨，以及新增的「內部乾燥技術」能帶走機體內水分防止黴菌滋生、避免黴味。易拆易清的「Easy Clean簡易清潔」設計，簡單幾個步驟就能幫全家人輕鬆維持好空氣，也讓怕麻煩的Fred佩服不已。

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三菱電機變頻空清除濕機，一次解決濕氣與空品問題！
再來就是台灣不容小覷的濕氣問題了！尤其家中有寵物與嬰兒，更需要乾燥清新的氣場環境。「過去我以為規劃開放式空間，就能有通風效果，後來發現這樣還不夠，像是衣服曬不乾，狗狗還會長濕疹。」

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

不僅想要一勞永逸解決濕氣困擾，Fred也希望能一併解決毛小孩家庭常有的異味問題，因此他也借助「除濕」與「空氣清淨」兩種功能兼具的三菱電機變頻空清除濕機，隨時以AI偵測空氣濕度、異味與粉塵，並自動切換除濕及空清功能。需要室內曬衣時再透過能廣角吹送的乾衣模式，快速讓寶寶的衣物去除濕氣與霉味，而且運作也和空調一樣靜悄悄，不打擾孩子休息。「對我來說最棒的是，這個系列還有25L大容量機型可以選。」不僅除濕淨化一次搞定，連便利性都幫Fred設想周到。

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「好的氣場」交由三菱電機打造，讓家成為最舒適的避風港！
從確保食材新鮮的WZ冰箱與冷凍櫃、帶來恆溫舒適居家體驗的GA系列空調，再到維持乾爽純淨空氣的變頻空清除濕機，三菱電機讓Fred的家不只宜居，更充滿溫度。

▲▼ ▲▼廚佛,Fred,開箱,私宅,家電,除濕,通風,毛小孩,空調,冰箱,AI,冷凍櫃,空清,三菱電機,氣場大師。（圖／擷取自影片）

「家人的安心與健康，對我來說就是『好的氣場』最優質的表現。」談起家人的Fred化身為超級暖爸，對他來說，引領業界標準且有著「氣場大師」之稱的三菱電機，不僅以匠人精神致力於幫全家打造最佳空氣品質，長時間使用下來也發現，穩定的品質以及能夠依照家人的喜好或需求做不同的調配的優勢，都是讓他有感生活品質提升的關鍵，更令他更滿意的是，「在健康方面，我們家所有的小寶貝就不會有皮膚上的問題了！」完美體現如何以「好的氣場」提升全家的幸福感與活力，讓家真正成為舒適的避風港。

更多三菱電機空調看這邊：https://pse.is/76crcl
更多三菱電機冰箱看這邊：https://pse.is/76bc8h
更多三菱電機除濕機看這邊：https://pse.is/769pw7

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