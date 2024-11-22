「電機系」學長姐心得曝光！三菱電機「超貼心設計」空調家電就趁歲末入手、提升居家好氣場再享機票等好禮

消費中心／綜合報導

「空調運作聲太大，有時也不夠冷，讓家人夜裡總是睡不安穩……」、「冰箱偶爾會飄出異味，讓人好擔心食物會不會出問題……」、「最近天氣開始變得濕冷，想除濕又怕除一個太乾……」選擇家電是門大學問，選對了，合適的家電就能為生活帶來更多便利和舒適感，但要是選錯了，不僅無法解決問題還浪費投入的成本。一群來自「電機系」的同學們深知這一點，選購家電的路上都秉持著研究家精神做足功課，在購買前進行徹底的研究分析，以專業眼光和高標準挑選出能有效提升居家品質的家電。想和他們看齊嗎？好在這群「電機系」學長姐特別帶來暖心分享，邀請大家一起了解他們是如何打造出夢想中最舒適的家！

▲三位三菱電機「電機系」榮譽名冊學長姊真實心得分享。（圖／品牌提供，下同）

「空調組」高學姐分享

怕吵到小Baby「育嬰神隊友」讓全家人都能安穩睡好覺

三菱電機系友「空調組」的高學姐表示，孩子出生後，疼愛孫子的公公就下定決心要為他挑選一台優質冷氣，讓孫子在夏日裡擁有涼爽舒適的生活環境。公公在多番挑選後，最終選擇三菱電機冷氣，而且這竟然已經是公公購買的第三台三菱電機空調！公公慈愛表示，因為前兩台表現優異，幾乎沒出現什麼大問題，因此對三菱電機的品質與耐用度信心十足。安裝後，公公也驚喜發現這台冷氣運行時幾乎沒有聲音，這對於容易被吵醒的嬰兒來說，更是大大提升了睡眠品質。

▲三菱電機空調不只涼爽還非常安靜，特別適合有小朋友的家庭，讓孩子舒服的長大。

高學姐還提到，公公尤其最愛冷氣的「周間定時功能」，這個功能可以一週預設28組開關和溫度設定，隨早晚溫差與家人喜好調整，維持室內舒適，讓公公在照顧孫子時也能放鬆，相當貼心又省心。此外，三菱電機冷氣的節能表現也讓公公相當滿意，即便長時間使用，電費依然維持低負擔，而且運行效能與省電效果兼顧，讓退休在宅的公公覺得經濟又環保。多年來的使用經驗讓公公對三菱電機空調倍感信賴，而且新冷氣無論在分貝、節能還是持久表現上，都完美滿足他對家電的高標準期待。公公的回饋讓高學姐也覺得感動，這台三菱電機冷氣不僅是公公的最佳選擇，也為全家帶來了更好的生活品質。

▲特殊的超靜音運轉技術讓音量僅有19分貝，再也不擔心會被空調吵醒。

雙主修「除濕組」、「冰箱組」張學長分享

沒想到這些家電安靜到「刷新三觀」！

台灣氣候潮濕，除濕機成為家中不可或缺的家電，所以張學長搬家後決定汰換老舊的除濕機，選擇了許多網友推薦的三菱電機除濕機MJ-E155HT-TW。他直言，過去他認為除濕機就是吵雜又發熱的設備，而且常讓室內過度乾燥讓人渾身不舒適，但這款被他暱稱「吸水寶貝」的除濕機卻讓他徹底改觀！張學長驚喜發現，它不只運行安靜，幫空氣擺脫黏膩霉味，「濕度設定」還可以隨家人體感喜好調整，讓濕度達到設定值時就停止運作，「乾衣模式」也可以在梅雨季的時候，讓洗過的衣服變得清爽蓬鬆，「現在和太太也更喜歡長時間待在家裡，享受舒適的新家了！」

▲自從換成三菱電機的除濕機後，家裡永遠保持最舒適的濕度，也更喜歡待在家中了。

而三菱電機MR-CGX45EP三門冰箱也是張學長家中的新成員之一！全白玻璃鏡面的設計與新家裝潢相得益彰，讓他和太太一見鐘情。對張學長來說，它的「製冰功能」完全節省過去手動的麻煩，冰塊掉落下來更成為他最享受的「快樂聲音」。太太則是特別喜歡以橘色光LED技術為蔬菜進行光合作用，帶來持久保鮮、延續活力的「光能量蔬果室」，以及 -3℃～0℃ 不結凍低溫冷藏的「超冰保鮮室」則適合置放肉品，獨立隔間讓保鮮持久度超有感，烹調後的口感完全吃得出來！張學長感動道，冰箱就像是家中沉默的巨人，「需要它時它一直都在，默默守護著我們的健康！」

▲三菱電機冰箱的製冰功能、光能量蔬果室、超冰保鮮室讓張學長讚不絕口，默默在背後保護全家人的健康。

「冰箱組」黃學長分享

三菱電機「窄身大容量冰箱」完美契合小空間廚房！

苦惱於廚房空間不大、冰箱大小會影響動線的黃學長，在選購時最優先考量的就是尺寸與容量，經過仔細比較，看上三菱電機六門冰箱MR-JX61C的685mm窄身設計，卻擁有高達605公升的美妙容量！他滿意道，這台冰箱可以完美契合一字型廚房，且冷藏室升降棚架、伸縮層架也都可以手動調整，門邊架的加大設計連大罐牛奶都能放，讓他相當驚豔！

其中，黃學長的媽媽最滿意的就是「解凍易切」功能，把肉類和魚類等食品保存在最佳的急凍溫度-7℃中，不需預先解凍就能切塊料理，也鎖住食材營養與新鮮度。黃學長自己則偏好「熱食即凍」，便當飯菜不用放涼就可以直接冷凍保存，減少細菌滋生，「而且冰箱設計全室獨立隔間，即使放入味道較重的食材，也不怕味道傳到其他區塊。」黃學長的爸爸則大讚製冰室的所有配件都可以拆卸清洗，讓製好的冰塊乾淨無異味，配冰飲或啤酒更加清爽。

「最貼心的是，這台冰箱當門關到一定角度時，會自己閉合，加上是1級節能省電的產品，省電效果顯著。」黃學長特別推薦「鋼板款」，可吸磁的表面能掛上照片和留言板，讓冰箱進一步成為家中互動的展示空間。「2年使用下來，全家人都認為這台冰箱『金吼用』！」

▲三菱電機冰箱機身窄卻超能裝，完美解決家裡空間不足的問題。

還沒有加入系友的你，看著三菱「電機系」學長姐選購家電並親身實測的過程，是不是被他們搜集專業知識、認真以對的態度，以及親自使用多年才決定現身推薦的嚴謹度給大大感動？學長姐務求選到高品質家電的心，正如同三菱電機以匠心技術製造高標準產品、追求完美細節的使命。有「氣場大師」之稱的三菱電機，致力於為所有家庭打造最佳空氣品質，堅持透過空調、冰箱與除濕機等家電，滿足溫度、濕度、流通度、潔淨度與保鮮度5大指標，讓好氣場一舉提升全家人的幸福與元氣。

無論是「電機系」學長姐或是三菱電機，都是為了理想的居家體驗而這般用心與努力！被深深震撼的你，準備好一起加入「電機系」這個溫暖大家庭了嗎？即日起至12/31（二），只要購買三菱電機指定的空調、冰箱、除濕機，立即就能拿到禮券贈品，同時更有空調、冰箱、除濕機「3選2」組合購，就可以月月抽東京機票及萬元家電等大獎，在送走2024以前，歡迎成為三菱電機「電機系系友會」的一員，在歲末時刻為家中更換好氣場，一起享受加倍舒適的生活！

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