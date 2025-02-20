從棒球熱潮到文學詩韻！張麗善宣布「藝享雲林」起跑　電影、講座、文學饗宴一次滿足

▲從棒球熱潮到文學詩韻！雲林縣長張麗善宣布「藝享雲林」起跑。（圖／取自雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

雲林縣政府去年首次在大禮堂舉辦「2024 YUNLIN麗音善影」系列藝文活動，獲得許多鄉親好評，今年再度推出新主活動「藝享雲林」，每個月提供不同主題，2月是《後勁：王建民》電影、3月是婦女友善月名人講座，4至6月為雲林傑出導演紀錄片展，9月則由文學作家宋澤萊老師開講撰寫台語詩。

雲林縣政府20日上午於縣府親民大廳所舉辦「藝享雲林」系列活動啟動記者會，出席者包括縣長張麗善、縣府新聞處長陳其育、行政處長簡明欽、教育處長邱孝文、政風處長邢啓春、《再會啦白宮》李建成導演、《那些鳥事》洪淳修導演、縣議員蔡東富夫人洪惠玲等人，高中棒球隊與114年全國運動會吉祥物「雲寶弟」、「雲寶妹」也在現場以加油熱門舞曲，共同為活動宣傳。

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雲林縣長張麗善表示，去年首次舉辦「2024 YUNLIN麗音善影」系列藝文活動，看到許多民眾偕同家中長輩或孩童參與，感受到藝文活動的舉辦實增進家人互動的機會。縣府新聞處今年特別推出的〈藝享雲林〉系列活動，不只內容豐富多元，演講陣容更扣緊雲林，邀請文學作家宋澤萊，以及第59屆廣播金鐘獎最佳兒童節目獎得主簡劭瑜等雲林出身的名人演講，更有其他精采講座等著大家主動發掘。

張麗善進一步指出，延續2024世界棒球12強賽奪冠熱鬧氛圍，今天由麥寮高中棒球隊揭開序幕，不僅為藝文活動增添動態振奮的精神，同時也替2月26日《後勁：王建民》放映會打氣外，向大眾宣示雲林縣對於運動人才培育不遺餘力，支持國家運動產業發展決心，而縣府現正積極修繕縣轄運動場館，整合觀光、美食、人文產業，絕對讓10月到訪雲林觀看114年全國運動會比賽的全國朋友留下最深刻印象。

▲《再會啦白宮》李建成導演(右一)、《那些鳥事》洪淳修導演(左一)現身分享紀錄片拍攝歷程。



《再會啦白宮》導演李建成在致詞時也表示，《再會啦白宮》於雲林縣水林鄉拍攝，講述關於民國50幾年前的在地故事。李建成表示，這部電影前後歷經7年拍攝，上映時受到雲林縣政府很大幫忙，當時雖因疫情嚴峻，蠻多鄉親沒有看過。今日感謝縣府邀請讓這部片子有機會在雲林重新放映，希望鄉親們可以在上映當天一起到雲林縣政府大禮堂來觀賞。《那些鳥事》導演洪淳修也感謝雲林縣政府支持，給我們紀錄片這麼好的一個空間，讓雲林鄉親能夠接觸到生態面向的紀錄片。



對於此次的〈藝享雲林〉系列活動，新聞處長陳其育指出，從2月開始到11月，縣府大禮堂舉辦電影欣賞及演講活動，每個月皆規劃不同主題，帶給大眾視覺與心靈的雙重饗宴，除邀請名人演講外，在4月、5月、6月時也會精心安排雲林傑出導演現身與觀眾互動，分享紀錄片拍攝歷程，片單包括《再會啦白宮》、《那些鳥事》、《帶水雲》等精選影片和內容，為參與者提供知識與娛樂兼具的最佳選擇。



陳其育也表示，「藝享雲林」不僅是文化活動，更是您與家人朋友共享美好時光的好選擇，歡迎大家踴躍參與。參加114年度〈藝享雲林〉系列活動的朋友們，只要是在前100位報到並成功加入縣府官方Line@，即可獲得專屬小禮物。此外，活動結束後還有抽獎活動，獎項包括拍立得、The Body Shop禮盒及中華影城電影票一組兩張等精美禮品。