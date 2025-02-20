辣又酸「同事狂揪吃1鍋物」　她頭皮發麻不解：每次去都人超多

▲酸菜魚。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人愛吃各式各樣的火鍋，其中重口味的「酸菜魚」，深受一票愛吃辣的人喜愛。不過一名女網友無奈透露，小時候只要看到軟爛的魚片就會頭皮發麻，不料同事每次揪聚餐時，都選酸菜魚的餐廳吃飯，讓她非常崩潰「只在那邊乾瞪眼，總不能只喝湯吧？」文章引發其他網友熱議。

一名網友在Dcard直呼，從小就很害怕吃「軟軟的魚肉」，每當看到快要散掉的魚片就讓她頭皮發麻，偏偏每次同事聚餐都要約在酸菜魚店，讓她崩潰直呼「拜託饒了我吧，我真的沒辦法！」

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礙於人情壓力，原PO只能硬著頭皮參加聚餐，「只在那邊乾瞪眼，總不能只喝湯吧？」更讓她百思不得其解的是，每次去酸菜魚的餐廳人都超多，「為什麼大家好像都很愛吃酸菜魚？真的有那麼好吃嗎？」

底下網友直呼，酸菜魚非常下飯，「酸菜魚+白飯就是爽」、「酸菜魚很好吃啊，你居然不喜歡」、「我妹很愛...常外帶回家好臭」、「很多酸菜魚店的肉類可以不選魚，也有個人鍋，同事真的很愛的話，你可以提議改去這些店，或是直接說你不吃魚」、「在日本龍馬園吃一次酸菜魚後整個愛上，回台灣四處尋找酸菜魚來吃」、「重口味好好吃！泡飯好吃，加冬粉/寬粉更好吃，可惡想吃了」、「因為愛吃酸才喜歡酸菜魚，基本上酸的湯底配任何肉類都很喜歡」、「這種酸酸辣辣的東西就是好吃」。

不少人則搖頭，「我之前有嚐鮮去吃過，吃了一塊酸菜之後，胃不舒服到沒辦法繼續吃，隔天去看醫生，結果急性胃炎」、「跟我一樣...完全不懂+很驚訝超多人愛酸菜魚」、「蒜味、麻味油多又辣，還不如吃酸菜白肉鍋」、「我同事每次都要約酸菜魚...超煩，但我自己真的不愛」、「酸菜魚感覺在吃廚餘」。