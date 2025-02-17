同事「準時下班」害他加班！　抱怨反被嗆爆：憑什麼？



▲同事總是準時下班，導致其他同仁要幫忙加班到晚上10點才能走。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

進入職場後，可能會遇到一些需要與同事互相幫忙的情況。就有一名網友抱怨，有位9年級同事都會準時下班，客戶連絡不上時，就會改由其他同仁處理，最後直到晚上10時才能離開公司，讓他無奈求助「該怎麼對付」。貼文曝光後，不少網友不挺，紛紛直言「準時下班天經地義」、「憑什麼佔用人家下班時間？」

這位網友在PTT以「要怎麼對付準時下班的9年級同事？」為題發文表示，客戶事情很多，但9年級同事總是準時下班，此時客戶只能打電話給其他資深同仁，讓別人幫他處理工作，「結果幫他做到晚上10點後才能走，他老兄不當一回事，天天準時下班……該怎麼對付這個9年級同事呢？」

貼文一曝光，鄉民們就在底下留言道，「準時下班天經地義，該發獎金了，拒當慣同事」、「為啥不能準時下班」、「準時下班哪裡有問題啊？有問題的是期待員工加班做慈善的人吧」、「我時間到，也是立即回家載小孩」、「你也下班啊，工作只是生活的一部分」、「準時下班很好，但不負責任不好」、「準時下班才是正常的，誰要跟你一起奴啊？」

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也有人說到，「有問題的是公司，還有已經奴到同化的你」、「你是什麼高薪職？沒事9點幹嘛接客戶電話，打擾自己還打擾同事」、「這間公司能被客戶凹到10點還得待機，可能也有點問題」、「客戶為何不在上班時間找人？下班才交代事情？」、「你電話9點後也關機啊，哪個客戶半夜打電話講公事」、「當然是下班就不接電話啊，他一直找不到人就會上班時間打來了，你下班還接電話反而造成其它同事的麻煩，因為會給客戶養成習慣，認為你們不接就是在偷懶」。

還有人認為，「不要幫他做阿，績效不好自然他走」、「加班給加班費啊」、「這反串吧」、「怎麼會有人奴到覺得有給加班費就不算做慈善？加班費是有抵過被犧牲的個人健康、生活和人生經驗嗎？」、「該對付的是給你們做不完的工作量的老闆好嗎」。