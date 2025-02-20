　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

▲不滿罷免案連署書造假，立委王定宇委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲不滿罷免案連署書造假，立委王定宇委由律師前往地檢署對惡質罷團提告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日以罷免連署弊端頻傳，市長黃偉哲痛斥違法行為，發布新聞宣示防堵罷免案造假決心後，立委王定宇隨即委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。

王定宇說，罷免權與選舉權同為台灣民主兩大支柱，神聖不容玷污。他這次的提告，非關個人利益，而是對意圖傷害台灣民主者的阻卻，對民主制度的捍衛。

王定宇進一步指出，透過立院同儕林俊憲在媒體上所揭露的罷免造假情節，加上市民對「未見擺攤或串連連署，卻活生生蹦出幾千份連署書」的普遍質疑，台南市這埸立委罷免猶如一場集團式、有計畫性的大型政治詐騙案。王定宇認為，這場罷免案，提案者僅是其中車手角色，背後提供錯假資料的政黨或團體才是真正的影武者，最大的結構共犯。

王定宇強調，揆諸歷史，國民黨透過死亡連署、錯假資料進行公投或罷免案連署的記錄斑斑可考。國民黨膽敢如此，在於從未受到法律應有的懲處與制約，他呼籲透過這次提告，檢方能對不實之連署相關證物進行查扣，嚴懲不實造假，讓選舉與罷免的程序回歸公平正義。

王定宇表示，民主可貴之處在於公開透明，這次公民團體年輕朋友們，犧牲假期，在淒風苦雨中辛苦收集連署書的場景，是一埸大型的民主教育課程，更如同照妖鏡般，映照出國民黨百年政黨的虛矯、長期對律法的無視、對民主的踐踏。

▲不滿罷免案連署書造假，立委王定宇委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王定宇強調，為了民主不被傷害，他會堅決提告到底，他同時呼籲民主聖地台南的市民朋友，起身對抗民主逆流，一起加入反對不實惡罷行列。

台南市民政局指出，近日大罷免時代來臨，中央選舉委員會已累計收到 60餘件罷免案，亦有民團提議罷免台南市2名立委，並已送出提議人名冊。中央選舉委員會2月7日收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，現已交由台南市選委會進行查對工作，台南市選委會依法分由戶政事務所、國防部、銓敘部等單位協查。台南市選委會若發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得寄送查詢單予當事人，向其查詢是否為本人簽名或蓋章，市選委會已依法寄送查詢單。

此次罷免潮中，有民眾質疑台南市沒有連署站怎麼產出名冊？據報載提議人名冊，有冒名連署、偽造簽名、不在籍等情事，甚至有死人連署；市長黃偉哲對此強調，民主社會接受多元的聲音，予以尊重，但應正當表述，若以不正當方式做假偽造都是違法的行為，汙衊了民主政治，相信選民絕對無法接受。

▲不滿罷免案連署書造假，立委王定宇委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，違法的連署依法都應該被剔除，根據公職人員選罷法的規定，選委會負有法定職責，必須依規定辦理相關程序。相信台南市選委會，必定依法公正處理每一個罷免案，確保程序透明、公平，並依法定程序進行。同時，也請市民朋友們在接到選委會的函詢時，依據事實回應，對於非本人的連署應勇於站出來，選務機關絕對會保密，以保障民眾權益。希望不要配合做假的違法行為，是每位公民應盡的責任，也是對民主過程的尊重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」
男星父親「樓梯間跌倒撞到頭」過世
快訊／汪小菲時隔9天再返台！
批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？
獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　長相曝光
快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？

全球洪門聯盟總會長母嵩壽過世...治喪委員名單曝　王金平列主委

不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　分隊怒張貼「公告」

快訊／新北野柳驚見女浮屍！死亡多時已浮腫　身分待查

吸血套路曝光！話務機房詐財+放貸公司設局逼貸　士檢揪17黑手

獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

獨／新光三越氣爆第8天！600萬貨品無法拿　廠商崩潰等著倒閉

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？

全球洪門聯盟總會長母嵩壽過世...治喪委員名單曝　王金平列主委

不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　分隊怒張貼「公告」

快訊／新北野柳驚見女浮屍！死亡多時已浮腫　身分待查

吸血套路曝光！話務機房詐財+放貸公司設局逼貸　士檢揪17黑手

獨／越南KTV玩很大！老司機：嬌嗔1hr爽拿5千小費　還可廁所1打2

獨／新光三越氣爆第8天！600萬貨品無法拿　廠商崩潰等著倒閉

台積電震盪ETF追蹤大盤誤差變大　金管會擬鬆綁30%限制

心靈課程疑涉洗腦詐騙　內政部：依人團法最重可予以解散

經典賽資格賽將開打　台灣燈會「開漳聖王持球」為中華隊應援

先探／製鞋族群壯大　鞋王再戰五百關

先探／市值型＋動能ETF　引領風潮

摔在洗碗機上「牛排刀插入身體」卡在脊椎　10歲童險癱瘓

首家「泰式吃到飽」店型　初泰PIKUL插旗板橋

先探／橫盤格局也有好投資

先探／無差別關稅戰

卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

李浚赫是超級迷弟！ 李安導演你看到了嗎～

社會熱門新聞

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

即／哽咽求大眾「相信我清白」！　陳怡君逆轉遭羈押禁見

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

澳門夫妻今告別式　黑傘陣保護送行

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

即／林岱樺涉貪案情擴大！通法寺住持也被查

更多熱門

相關新聞

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

立法院去年年底三讀通過《就業服務法》第46條修正條文，新增被看護者80歲以上，免經巴氏量表即可聘雇移工；但勞動部長洪申翰19日表示，配套完成後實施，估計要6個月以上。對此，國民黨立委許宇甄批評，巴氏量表政策需要6個月上路，報復性罷免怎麼不需要6個月？這種選擇性行政、政治操弄的荒謬行徑，賴清德、民進黨到底還有沒有一點廉恥？

挺罷藍委店家遭查水表　北市府回應了

挺罷藍委店家遭查水表　北市府回應了

罷免陳玉珍失敗　朱諷：綠在外島難抄名單

罷免陳玉珍失敗　朱諷：綠在外島難抄名單

挺罷藍委店家遭反覆稽查　綠喊話蔣發聲

挺罷藍委店家遭反覆稽查　綠喊話蔣發聲

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

關鍵字：

罷免連署書造假王定宇提告

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

王偉忠長文悼念大S

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面