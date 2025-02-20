不滿罷免案連署書造假　王定宇委託律師提告罷團

▲不滿罷免案連署書造假，立委王定宇委由律師前往地檢署對惡質罷團提告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日以罷免連署弊端頻傳，市長黃偉哲痛斥違法行為，發布新聞宣示防堵罷免案造假決心後，立委王定宇隨即委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對惡質罷團提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之告訴。

王定宇說，罷免權與選舉權同為台灣民主兩大支柱，神聖不容玷污。他這次的提告，非關個人利益，而是對意圖傷害台灣民主者的阻卻，對民主制度的捍衛。

王定宇進一步指出，透過立院同儕林俊憲在媒體上所揭露的罷免造假情節，加上市民對「未見擺攤或串連連署，卻活生生蹦出幾千份連署書」的普遍質疑，台南市這埸立委罷免猶如一場集團式、有計畫性的大型政治詐騙案。王定宇認為，這場罷免案，提案者僅是其中車手角色，背後提供錯假資料的政黨或團體才是真正的影武者，最大的結構共犯。

王定宇強調，揆諸歷史，國民黨透過死亡連署、錯假資料進行公投或罷免案連署的記錄斑斑可考。國民黨膽敢如此，在於從未受到法律應有的懲處與制約，他呼籲透過這次提告，檢方能對不實之連署相關證物進行查扣，嚴懲不實造假，讓選舉與罷免的程序回歸公平正義。

王定宇表示，民主可貴之處在於公開透明，這次公民團體年輕朋友們，犧牲假期，在淒風苦雨中辛苦收集連署書的場景，是一埸大型的民主教育課程，更如同照妖鏡般，映照出國民黨百年政黨的虛矯、長期對律法的無視、對民主的踐踏。

王定宇強調，為了民主不被傷害，他會堅決提告到底，他同時呼籲民主聖地台南的市民朋友，起身對抗民主逆流，一起加入反對不實惡罷行列。

台南市民政局指出，近日大罷免時代來臨，中央選舉委員會已累計收到 60餘件罷免案，亦有民團提議罷免台南市2名立委，並已送出提議人名冊。中央選舉委員會2月7日收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，現已交由台南市選委會進行查對工作，台南市選委會依法分由戶政事務所、國防部、銓敘部等單位協查。台南市選委會若發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得寄送查詢單予當事人，向其查詢是否為本人簽名或蓋章，市選委會已依法寄送查詢單。

此次罷免潮中，有民眾質疑台南市沒有連署站怎麼產出名冊？據報載提議人名冊，有冒名連署、偽造簽名、不在籍等情事，甚至有死人連署；市長黃偉哲對此強調，民主社會接受多元的聲音，予以尊重，但應正當表述，若以不正當方式做假偽造都是違法的行為，汙衊了民主政治，相信選民絕對無法接受。

黃偉哲進一步表示，違法的連署依法都應該被剔除，根據公職人員選罷法的規定，選委會負有法定職責，必須依規定辦理相關程序。相信台南市選委會，必定依法公正處理每一個罷免案，確保程序透明、公平，並依法定程序進行。同時，也請市民朋友們在接到選委會的函詢時，依據事實回應，對於非本人的連署應勇於站出來，選務機關絕對會保密，以保障民眾權益。希望不要配合做假的違法行為，是每位公民應盡的責任，也是對民主過程的尊重。