80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院去年年底三讀通過《就業服務法》第46條修正條文，新增被看護者80歲以上，免經巴氏量表即可聘雇移工；但勞動部長洪申翰19日表示，配套完成後實施，估計要6個月以上。對此，國民黨立委許宇甄批評，巴氏量表政策需要6個月上路，報復性罷免怎麼不需要6個月？這種選擇性行政、政治操弄的荒謬行徑，賴清德、民進黨到底還有沒有一點廉恥？

許宇甄指出，讓高齡長者免經巴氏量表聘請移工，早就是社會共識，這項限制多年來讓許多家庭飽受折磨，如今經過長時間討論、立法院審慎審議，終於修法通過，勞動部卻絲毫未準備，甚至擺爛到底。該條文從一讀到三讀完成，勞動部至少擁有半年時間可以規劃配套，卻什麼都不做，現在竟敢推託「還要6個月」，這擺明就是惡意拖延，完全不把人民需求放在眼裡。如今裝出一副「來不及準備」的樣子，試圖欺騙社會，這種推諉塞責的態度，簡直是無能至極，這樣的單位，還有資格管理勞動政策？

許宇甄進一步指出，民進黨政府對不符合行政院立場的法案，動輒提覆議，本屆內閣已經成為中華民國憲政史上覆議最多次的政府，但凡不合己意，行政院就可以立刻杯葛，卻對人民真正需要的法案選擇性失明，裝聾作啞、拖拖拉拉，這不就是民進黨的標準作風？政治掛帥，民生擺爛。

許宇甄更是痛批，民進黨為了罷免國民黨立委，黨、政全部動員，但當人民期待政府幫助80歲以上長者時，卻只會說「至少還要6個月」。為了奪權進行報復性罷免怎麼不需要6個月？為什麼涉及長者照顧的政策就能無限拖延？為什麼罷免時能號召民團迅速行動，卻無法讓這些團體為長者提供幫助？ 這種選擇性行政、政治操弄的荒謬行徑，賴清德、民進黨到底還有沒有一點廉恥？

許宇甄怒斥，勞動部如果還有一絲良知，應立即執行新法，讓80歲以上長者儘速聘請移工，別再找藉口，別再糊弄人民，政府擺爛不作為，就是對長者的最大殘忍，人民的怒火終將反撲，民進黨政府搞罷免就不用等，對長者照顧卻要一拖再拖？民進黨心中只有權力，沒有人民。

