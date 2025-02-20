獨／新光三越氣爆第8天！600萬貨品無法拿　廠商崩潰等著倒閉

▲新光三氣爆發生後，館內員工倉皇離開，連物品都來不及拿，至今8天過去還無法回到館內搬貨品，讓許多業者叫苦連天。（示意圖，非當事專櫃／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

新光三越氣爆發生至今已經第8天，由於事發之後館內淨空，市府火速拉起封鎖線，禁止人員進入，館內商品無論百萬珠寶、精品、服飾，或是食品、生鮮、試吃品等全都還在館內。有廠商就哀嚎，品牌僅在新光設櫃，現在500、600萬的貨都卡在館內，就算覓到新據點，也無貨可賣；另外也有同業透露，新光三越這次停業遙遙無期，許多中小型品牌現金流出現問題，恐現倒閉潮。

新光三越氣爆之後，許多館內員工都好奇，到底何時可開放讓廠商、員工入內取物品、搬貨物？台中市政府都發局長李正偉表示，須經新光三越先請專業技師作結構安全評估，全部都無虞確認和相關安全措施後才會開放，「但目前新光三越尚未提出」。

新光三越氣爆當晚，原本館方通知各家品牌14日上午分梯、分樓層進館內拿個人物品，以及安置好貨品，但事隔一夜政策丕變。不少櫃哥、櫃姐哀號，離開的時候來不及拿私人物品，更令人不敢想像的是，「那天買的早餐、午餐、咖啡都還在櫃位上，現在館內一定臭氣沖天！」

除了工作人員的私人物品無法取出外，更憂心的是各大品牌，有業者就透露，自己向上游廠商進貨，買斷的500、600萬貨品全都在館內，這幾天天氣時晴時陰，很擔心貨品發霉；另外，自己還有好幾個員工生計要顧，即便現在找到新的場地，但問題是根本無貨可賣，接下來好幾個月，還是要照常付員工薪水以及櫃位營業所需的軟硬體租金等，「很憂心撐不到半年，手上現金流不足的品牌可能就會爆掉！」