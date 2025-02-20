大腸癌年輕化！大武鄉衛生所助提早發現　提升民眾就醫意願

▲大武鄉衛生所助民眾及早發現大腸癌及提升民眾就醫意願。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

大腸直腸癌為目前國人最常見的癌症之一，且有年輕化趨勢。衛生福利部國民健康署自114年1月1日起擴大公費重要癌症篩檢範疇，將大腸癌篩檢擴大至45至49歲民眾及40至44歲具家族史者。

為提升偏鄉醫療服務品質，台東縣大武鄉衛生所與財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，每月提供胃腸內科門診及胃鏡與大腸鏡檢查，協助民眾檢查消化道疾病，達到早期診斷與治療的效果；專科門診的進駐，不僅提高了就醫的可近性，也提升了民眾就醫意願。

大武鄉衛生所指出，家住大武鄉的金阿姨，日前透過大腸癌篩檢，發現糞便潛血為陽性，在衛生所護理師的鼓勵及建議下，金阿姨接受衛生所胃腸內科門診大腸鏡檢查。

金阿姨說：「檢查前的準備真的很辛苦，想到還要一大早搭長途車到醫院，加上等待的時間，原本已經打算放棄檢查。還好得知大武衛生所就可以做大腸鏡，鏡檢醫師和技術員都很專業，也會給予心理支持，降低我的壓力及心中疑慮，真的非常方便，也減少了很多奔波的辛苦和負擔。」

台東縣衛生局孫國平局長表示，大武鄉衛生所胃鏡、大腸鏡提供一條龍式的服務，從篩檢、診斷到治療，讓民眾免於奔波，真正落實「在地醫療」的目標。也提醒民眾遠離大腸癌的威脅，應保持均衡飲食，維持健康的體態，養成規律運動的習慣，並善用大腸癌糞便篩檢，及早診斷及早治療，才是遠離大腸癌威脅的最佳方法。