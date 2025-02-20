228連假搭乘大眾運輸工具　高鐵左營站到墾丁只要176

▲228連假返鄉或出遊搭乘大眾運輸工具享多項乘車優惠。（圖／屏東客運公司提供)

記者陳崑福／屏東報導

迎接228連假3天連續假期，屏東客運公司持續提供大眾運輸服務、維持民眾行的需求，提供安心的搭乘環境，近期流感肆虐，為防範流感衝擊除持續辦理相關防疫工作，也請民眾搭乘時建議配戴口罩以避免傳染。



為紓解228連假為國道交通壅塞及減少碳足跡，交通部鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸，並祭出多項乘車優惠措施請多加利用。其中使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)，其中行經屏東縣境的台灣好行路線有「【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線以及今年推出的【9117B墾丁機場快線】」，使用電子票證乘車從左營高鐵至墾丁，【9189】墾丁快線原價為352元優惠後只要176元。

從左營高鐵至東琉碼頭站，【9127D】、【9127G】大鵬灣琉球線原價為135元優惠後只要67元；從高雄國際機場至東琉碼頭站，【9117B】墾丁機場快線原價為64元優惠後只要32元，從高雄國際機場至墾丁原價為291元優惠後只要146元。

屏東客運公司提醒，近期流感肆虐，為防範流感衝擊流感、新冠、諾羅等病毒感染處於高峰，搭乘大眾運輸工具建議仍要戴口罩，降低病毒傳播風險。