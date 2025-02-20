車牌「0001」！詐欺犯開的BMW X6　屏東分署2／26拍賣

▲屏東執行分署2月26日上午拍賣BMW X6轎車。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署受屏東地方檢察署囑託，將於2月26日上午10時30分於屏東執行分署拍賣室拍賣BMW X6一輛，請有興趣之民眾踴躍投標。

屏東執行分署表示，該車輛目前停放於屏東縣政府警察局內埔分局（地址：屏東縣內埔鄉內埔村中興路158號），並於拍賣前一天(25日)下午3時至4時止，於停放地點開放觀覽，逾時不候，請有興趣之民眾親往現場。

這次拍賣標的：BMW X6 黑色自用小客車1輛(有鑰匙)，車牌號碼：BMA-0001，出廠年月：2016年5月，排氣量：2979 CC，為屏東地檢署偵查中辦理林姓嫌疑人涉嫌詐欺案件的扣押物，該車為林姓嫌疑人所有，係供犯罪所用之工具或為犯罪所得之物。

屏東地檢署為落實打詐及剝奪被告犯罪所得，以利返還被害人，並為避免上開車輛因長期放置致減損其性能及價值，遂囑託屏東執行分署進行變價，期能有效保存扣押物價值，並保障被害人之權益。此後，屏東執行分署將持續積極協助屏東地檢署辦理扣押物及沒收物的變價，以貫徹行政院「五打七安」政策，協助檢察機關打擊黑、金、槍、毒、詐等重大犯罪，並與檢察機關共同守護治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安。