快訊／蘋果家族新成員「 iPhone 16e」登場　價格曝光28日開賣

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果20日凌晨進行春季發布會，這次同樣以新聞稿方式發佈，在iPhone 16系列新增「 iPhone 16e」，也就是外界所認為的iPhone SE 4，將提供白、黑兩款，容量從128G、256G及512G，搭載 A18 晶片的快速效能及以及 4800 萬像素二合一相機系統，售價則從21,900元起，將從21日開放預購，28日正式登場。

▼本次推出的新機命名為「iPhone 16e」。（圖／蘋果提供）



蘋果 20日凌晨宣布推出 iPhone 16e，這款 iPhone 16 系列的新成員具備強大性能，且價格更親民。iPhone 16e 藉著 A18 晶片領先業界的效率和首款 Apple 設計的數據機系統 Apple C1，帶來極速流暢的效能與突破性的電池續航力。iPhone 16e 也是為 Apple Intelligence 而打造。直覺的個人智慧系統 Apple Intelligence 能提供實用且切身相關的智慧體驗，同時在 AI 隱私領域邁進非凡的一步。4800 萬像素融合相機能拍出令人驚豔的照片和影片，再加上與 2 倍望遠整合，感覺就像是兩台相機合而為一，讓使用者能以光學品質拉近焦距。沒有行動網路與 Wi-Fi 訊號時，Apple 創新突破的衛星功能，包括透過衛星傳送的「SOS 緊急服務」、「道路救援」、「訊息」以及「尋找」功能，讓 iPhone 16e 使用者能保持通訊，在關鍵時刻取得協助。

iPhone 16e 具備 IP68 等級防潑抗水與防塵能力；機身正面採用超瓷晶盾，且配備智慧型手機當中最堅固的背面玻璃2。6.1 吋 Super Retina XDR 顯示器採用 OLED 技術，全螢幕設計非常適合觀賞 HDR 影片、玩遊戲，及閱讀清晰的文字3。iPhone 16e 具有 6.1 吋 iPhone 歷來最強電池續航力，比 iPhone 11 多達 6 小時，與所有世代的 iPhone SE 相比電力可多達 12 小時。此外，原深感測相機系統驅動的 Face ID 幫助使用者安全地進行解鎖 iPhone、驗證購物付款、登入 app 等操作。iPhone 16e 也提供多種便利的充電選項，不僅支援無線充電，更配備 USB-C 連接埠，可輕鬆連接多種配件。

iPhone 16e 將提供黑色和白色兩款優雅的霧面外觀，並有多種顏色的的保護殼供使用者選購搭配，容量則為128、256及512G，售價分別為21,900、25,400及32,400元。iPhone 16e 將於 2 月 21 日 (星期五) 開放預購，2 月 28 日 (星期五) 開始供貨。

▼相機採單鏡頭，提供黑、白兩色。

