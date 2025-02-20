美國烏克蘭總統互轟　范斯曝「大忌」警告澤倫斯基會後悔

▲副總統范斯表示，在公開場合說川普壞話只會適得其反，警告澤倫斯基會後悔這樣做。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基為了俄烏戰爭談判隔空言詞交鋒，川普砲轟澤倫斯基是獨裁者、澤倫斯基稱川普活在假消息世界裡。副總統范斯（J.D. Vance）19日接受每日郵報採訪時表示，澤倫斯基會後悔說川普壞話，在公開場合說川普壞話只會適得其反。

在川普推動盡快解決俄烏戰爭的關鍵時刻之際，美國與烏克蘭之間的關係似乎跌至谷底。范斯表示，「澤倫斯基透過公開說總統（川普）壞話方式來改變總統的想法……所有認識總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一大糟糕方式」。

范斯還說，澤倫斯基在如何與川普政府打交道這方面，一直收到不好的建議，「我們熱愛烏克蘭人民，我們欽佩烏克蘭戰士，但我們顯然認為這場戰爭需要迅速結束」，「這是美國總統的政策，並非基於俄羅斯的假消息。這是基於這個事實：我認為，川普非常瞭解地緣政治，也有非常強烈的觀點，長久以來都擁有強烈的看法」。

川普近日與俄羅斯總統普丁進行大約90分鐘通話，啟動新一輪止戰談判，澤倫斯基則是公開表示不滿，稱烏克蘭被排除在美俄會談之外，不會接受任何繞過烏克蘭的和平協議。