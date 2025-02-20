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醫院個別總額遭疑「年底別生病」　石崇良曝機制：不會發生排擠

▲▼健保署將於3月1日起擴大SGLT2抑制劑健保給付，由左至右為台灣腎臟醫學會監事邱怡文、健保署署長石崇良、中華民國心臟學秘書長謝宜璋。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署署長石崇良出席擴大SGLT2抑制劑健保給付記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保總額今年實施「個別醫院總額」新制，其中醫學中心門診量監測指標為門診營收占比要低於55%，有部分醫院表態執行困難，醫界人士也質疑這是要病人「年底別生病」會排擠。健保署長石崇良今（20）日強調，今年總額比去年增加約370多億元，足以讓醫院好好運用，不擔心排擠情況發生。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。石崇良宣布今年要比照南區做法實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」精進總額制度。

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該計畫讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付、斷頭，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

有醫師質疑總額新制上路，民眾生病不要選在年底，因為年底總額斷頭，健保不給付給醫院看病的錢。石崇良上午接受媒體聯訪時強調，總額是以「季」為計算分配，且今年總額就比去年的總額成長近370億元，足夠讓大家去好好的做運用。至於會不會有季末發生「斷頭」問題，石崇良直言不擔心，不會有這樣情況發生。

石崇良指出，國內民眾門診次數偏高，如何利用新科技讓病人的照顧有效率，達成分級醫療，讓資源做適當的配置，希望大家能把資源用在對的地方，也就是先優先投入急重症住院，而不是持續增加門診，讓該下轉的病人下轉，落實分級醫療。

健保署希望限制醫學中心門診量，以營收占比低於55%為監測指標，不過根據最新健保總額申報資料顯示，全台醫學中心有9家占比超出55%，最多是國泰醫院的61.4%，接著依序還有萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1%，台北馬偕58.2%、新竹台大56.7%。

對於新制是否會衝擊醫院營運，石崇良直言，醫學中心要求門診申報占比要低於55%，並不是太高的要求，而且像很多大型醫院，如林口長庚、三軍總醫院、台北榮總都已經在這個範圍，只要按照它現在的做法就可以了，否則目前醫學中心平均門診占比大概就是在55%左右，那麼區域醫院也差不多在56%、57% 這邊，醫學中心總是要跟區域醫院有所區隔。

石崇良強調，個別總額是服務轉換，鼓勵醫學中心專注於急重症收治，而門診部分則讓慢性病與輕症病人下轉，後續還會調整急重症的相關支付標準，讓門診支付減少，而急重症支付標準提高，這樣總預算並不會因此減少，只是資源配置方式的改變。整體而言醫院的收入其實是被保障的，不會因為門診下降而影響總收入。

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