快訊／林岱樺涉貪遭訊問3小時還沒出來　調查員帶回多箱證物

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（20）日上午10時許被帶進法務部調查局南部地區工作站（南機站）訊問，至今3小時尚未離開，檢調也兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，調查局人員中午陸續帶回疑似裝有證物的紙箱，另有疑似林岱樺律師及助理也到場，但詳細調查情況，檢調未有進一步說明。

▲▼林岱樺仁武服務處遭檢調搜索，調查局人員帶回疑似證物紙箱。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺捲入助理費案，檢調今日南北同步發動搜索，一早只見多輛車停在林岱樺位於仁武的服務處大門口，大批檢調人員陸續下車進入服務處內，服務處人員則在外配合調查，均低調不受訪。

▲林岱樺怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

林岱樺上午10時15分被帶進市調處南機站訊問，她進入前手上拿著一張紙條，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被一旁人員帶入。

截至下午13時30分，仍未見林岱樺離開南機站，而疑似林岱樺的助理及律師也陸續到場，調查局人員則於中午陸續帶回疑似裝有證物的紙箱進入，至於進一步調查狀況檢調未有說明。



▲▼林岱樺涉詐遭訊問！疑助理也被帶進調查。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺稍早在粉絲專頁po出怒吼影片發聲，「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。不少支持者在貼文底下留言表示，「林委員支持你，也去抓其他人，看是否有沒有問題」、「委員，沒做錯事就問心無愧，不用怕，也不用激動」、「身正不怕影子斜！」、「可悲的台灣司法」、「委員加油，司法會還你清白的」。

她也強調，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還本人清白。」

2026高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆等人皆表態投入，前勞動部長許銘春則因謝宜容霸凌案及衍生事件後趨於低調，被外界解讀已提前出局，近期不少民調也將她剔除在候選名單之外。

不過，民調領先的林岱樺今因涉詐領助理費案遭檢調搜索調查，恐衝擊選情，也讓黨內初選增添變數。