閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

▲王大陸閃兵引起討論，背後的閃兵集團，關鍵人是毒品通緝犯。（資料照／記者陳以昇攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人王大陸涉閃兵被捕，消息引起台灣民眾關注，背後的仲介、「閃兵集團」也因此受到矚目。據了解，「閃兵集團」背後的關鍵人物，竟是一名毒品通緝犯、毒販，甚至還會教客戶如何變成「高血壓患者」，相當離譜。

王大陸18日因為涉嫌逃避兵役被捕，檢警調查後陸續帶回多名涉案人，抓到了專業的「閃兵集團」，甚至還有人擔任「仲介」，引起社會大量議論。

王大陸經過複訊後，被檢察官諭令15萬元交保，且隨著深入調查，「閃兵集團」的運作模式也隨之曝光。原來，王大陸是集團的VIP客戶，為了閃兵更是豪砸100萬元，在集團的建議下假裝心臟問題，騙醫師開出診斷證明，最終躲過兵役。

▲王大陸閃兵引起討論，背後的閃兵集團，關鍵人是毒品通緝犯。（資料照／記者黃彥傑攝）



同案被捕的嫌犯當中，3名仲介涉犯《兵役條例》、《刑法》偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，被新北地院裁定羈押禁見。

根據《三立新聞網》報導，王大陸逃避兵役的風波受到矚目，背後的關鍵人，其實是今年1月被捕的陳姓毒品通緝犯。據了解，這名陳姓通緝犯還曾透過通訊軟體，教導役男如何製造高血壓假象，藉此躲避兵役，而根據檢警掌握的資訊，目前確認有4名醫師與閃兵集團有所關聯。也有醫師研判，可能是使用別人的心電圖，藉此造假躲過兵役。