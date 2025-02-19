　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介「有勾串之虞」遭羈押禁見

▲▼快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲藝人王大陸被控找專門集團，裝病騙醫師開立不實診斷證明逃避兵役，仲介業者（紅圈處）經檢方複訊後聲押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

藝人王大陸被控找專門集團，裝病騙醫師開立不實診斷證明逃避兵役，昨（18日）被新北地檢署指揮警方拘提到案、訊後交保15萬元，同案另9名「閃兵」役男各交保3萬元到10萬元，但3名到案業者因涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪，今（19日）訊後被檢方聲請羈押禁見，新北地院指出，3人具有勾串共犯、證人之虞，有羈押禁見之原因及必要，裁定羈押禁見。

新北檢昨上午指揮刑事警察局與新北市永和警分局，同步搜索雙北地區14處地點、至深夜陸續拘提13人偵訊，其中現年33歲、在對岸發展演藝事業有成的藝人王大陸最受矚目，他不僅北市住處被搜索，還疑被上銬移送新北檢。

據悉，王大陸與同案另9名役男，被控透過關係找上林男、李男跟張男等3名業者，各自花錢裝病騙醫師開立不實診斷證明，將兵役體位改成免役，一般個案花費約2、30萬元，王大陸因屬知名藝人、造假價碼高達上百萬元，順利以心臟方面有問題，取得緩徵資格。

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸交保15萬元辦妥手續，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

新北檢偵辦另案、意外發現本案有集團性犯罪跡象，昨複訊後諭知王大陸交保15萬元，金額是同案役男最高，其餘役男交保各3萬元到10萬元，1人僅限制住居。王大陸辦妥交保手續不回應媒體發問，在人群推擠中坐進保母車離開。

本案3名業者昨晚7點多被永和分局移送新北檢，經檢方漏夜複訊，今晨認定3人涉犯《兵役條例》與《刑法》偽造文書等罪嫌、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見3人。

新北地院指出，被告3人涉犯妨害兵役治罪條例第3條第4款意圖逃避兵役以不正方法變更體位罪、刑法第214條使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，被告3人具有勾串共犯、證人之虞，有羈押禁見之原因及必要，裁定羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
轟謝寒冰弄來了以前的私人照片　曹興誠：中共非法取得給他當打手
獨／新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸
2歲童僅靠1瓶奶撐一天　昏迷全身插管
5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子
快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介羈押禁見
11天前才過生日！5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

女軍人偷錄前任私密照！分手後逼付封口費：不給就讓人看光光

東螺媽遭埋硃砂人骨！信徒讚番老太祖顯神蹟　派隨從黑狗狂吠

5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子

父母留他1人！2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷全身傷插管

快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介「有勾串之虞」遭羈押禁見

國道火燒車！台東交觀處長驚險逃生　15mins廂型車燒到剩骨架

獨／和王大陸同屬「心病組」！台大醫學霸砸40萬閃兵...頂包招式曝

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

女軍人偷錄前任私密照！分手後逼付封口費：不給就讓人看光光

東螺媽遭埋硃砂人骨！信徒讚番老太祖顯神蹟　派隨從黑狗狂吠

5歲獨生兒燒成焦屍！父忍悲辦後事　含淚嘆：他活潑愛串門子

父母留他1人！2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷全身傷插管

快訊／收百萬涉助王大陸逃兵役　3仲介「有勾串之虞」遭羈押禁見

國道火燒車！台東交觀處長驚險逃生　15mins廂型車燒到剩骨架

獨／和王大陸同屬「心病組」！台大醫學霸砸40萬閃兵...頂包招式曝

立法院終送出總預算　綠委看完轟：審查報告一團漿糊

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

發展多元綠電　台東縣府團隊前往花蓮考察綠能技術

Grok 3 效能炸裂！免費試用方法看這裡

桃園113公寓大廈管理考核特優　張善政期勉持續提升居住品質

涂善存「準時畢業、馬上入伍」拒當閃兵咖！　親吐決定：我沒有後悔

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

立院送出財劃法、總預算案　行政院：研議合法合憲救濟

2025台東歲時祭儀　重現部落傳統祭儀文化

影視教育實戰化！世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

東螺媽天公爐挖出「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

2歲童全身新舊傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

惡里長「拳頭打死妻」志工目擊嚇哭

更多熱門

相關新聞

獨／王大陸裝病內幕曝　閃兵集團2絕招騙醫師

獨／王大陸裝病內幕曝　閃兵集團2絕招騙醫師

18日新北地檢署指揮永和分局、刑事局偵辦「閃兵集團」幫役男裝病騙取兔役不實診斷證明案，意外發現藝人王大陸是該集團VIP客戶，專案小組18日拘提3名仲介及藝人王大陸等9名閃兵役男，進而查出「閃兵集團」騙過教學醫院專業醫師診斷的絕密手法。

獲在校生特別表現獎　稻江證實王大陸轉校未畢業

獲在校生特別表現獎　稻江證實王大陸轉校未畢業

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

即／收百萬造假助王大陸閃兵　3仲介聲押禁見

即／收百萬造假助王大陸閃兵　3仲介聲押禁見

閃兵集團起底！王大陸砸百萬裝病逃兵

閃兵集團起底！王大陸砸百萬裝病逃兵

關鍵字：

王大陸逃兵新北檢業者集團性犯罪

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面