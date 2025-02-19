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獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）
▲藝人王大陸涉嫌砸百萬裝病閃兵，18日交保後快閃離開。（圖／記者黃哲民攝）

記者陸運陞、張君豪／台北報導

18日新北地檢署指揮永和分局、刑事局偵辦「閃兵集團」幫役男裝病騙取兔役不實診斷證明案，意外發現藝人王大陸是該集團VIP客戶，專案小組18日拘提3名仲介及藝人王大陸等9名閃兵役男，進而查出「閃兵集團」騙過教學醫院專業醫師診斷的絕密手法。

知情者透露，兵役法、徵兵規則等相關體檢規定，役男只要罹患重度高血壓經醫師診斷即可被判定免役；體檢實務上役男則需到醫院在醫師及檢驗機關的指導下戴上可監測血壓、心跳的輕便型血壓計，通常兵役體檢需經24-72小時的連續血壓心律監控、就可以檢驗役男是否罹患高血壓等心血管疾病。

而台灣現行徵兵規則體檢規範中，只要連續3天的檢測結果，收縮壓平均高達180 mmHg、舒張壓達110mmHg，就會被醫生判讀為罹患重度高血壓，進而取得免役資格，如果經判定為中度高血壓，就可獲取服替代役資格。

▲王大陸交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
▲藝人王大陸交保後，走出地檢署不發一語快步離去。（圖／記者黃彥傑攝）

而陳姓主嫌經營的「閃兵集團」慣用手法有兩種，第一是當客戶接受醫院體檢佩戴心率血壓計並離開醫院後，陳嫌則以現金聘僱有重度高血壓及心血管疾病的患者頂包，幫企圖閃兵役男配戴心率血壓計，等到役男要回診當天才讓役男配戴回院接受檢查，如此一來監控的血壓心率數據就會嚴重異常，協助閃兵役男取得「重度高血壓」的醫師診斷證明。

另外陳嫌等仲介也從不肖醫療器材業者取得北部特定教學醫院用來監控心率、血壓的穿戴型血壓計後台連線程式，檢警發現業者可以透過電腦連線逕自竄改某教學醫院的檢測儀器，直接把企圖閃兵役男的心率、血壓數據改成達到免役的嚴重心率異常、嚴重高血壓等病癥，據信藝人王大陸就是豪撒百萬、透過上述手法取得北部某教學醫院的「心臟病」免役診斷證明閃兵，但人算不如天算，隨著陳姓主嫌涉案通緝落網後，相關瞞天過海內幕曝光，王大陸不但要補服一年義務役，更因涉案被逮捕而形象重挫。

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