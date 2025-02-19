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川普轟烏掀起戰爭！總統支持率剩4％　澤倫斯基反嗆：活在假訊息中

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲川普嗆澤倫斯基支持率剩4％，澤倫斯基反酸他「活在假訊息中」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普在美俄終結俄烏戰爭的會談上，指責烏克蘭當年率先發動戰爭，點名烏克蘭總統澤倫斯基「極度無能」，更似乎有意讓烏克蘭重新選總統。對此，澤倫斯基19日反嗆川普，表示根據最新的民意調查，有58％的烏克蘭人信任他的領導，認為川普活在虛假的資訊泡沫中。

根據The Guardian報導，川普18日嚴厲批評澤倫斯基，指責澤倫斯基不應該挑起戰爭，烏克蘭原本有機會可以跟俄羅斯達成協議，原本不會有人被殺害，他還說，「現在的情況是，烏克蘭沒有進行選舉，烏克蘭實施戒嚴，我不想這麼說烏克蘭的領導人，但他的支持率只有4%，這個國家已經被炸成碎片。」

面對川普指責，澤倫斯基19日反駁，根據最新的民意調查顯示，有58％的烏克蘭人信任他的領導。他說，俄羅斯散布了非常大量的假訊息，甚至被傳到美國，「不幸的是，我對川普總統作為領導人表示充分尊重，但他看起來生活在虛假的資訊泡沫中。」

澤倫斯基還拒絕了川普政府日前向烏克蘭提出的協議，協議內容是烏克蘭拿出50%稀土礦產資源的所有權換取美國保護，他認為這項未充分討論，且無法保護烏克蘭的利益、提供的補償也不夠，「我不能把它賣掉，我不能出賣我們的國家。」

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