假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

記者劉昌松／台北報導

環境部監測資訊司的林姓前約聘人員，涉嫌利用協助採購的職務之便，多次冒用機關名義，以小額採購方式，向廠商購買數位相機等總值約500萬元的3C產品，然後以低價轉售牟利，台北地檢署18日指揮廉政署展開搜索後，以林男涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大為由，向法院聲押禁見。

▲環境部監測資訊司林姓前約聘人員，涉嫌假冒機關名義採購，貪污500萬元。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，林家銘從2019年起，與環境部簽約擔任監測資訊司的聘僱人員，監資司的業務包括大氣監測與空氣品質預報、陸域水體水質監測、環境部所屬機關整理資料、資訊應用的整合管理工作。

檢廉獲報，林家銘雖非正式員工，但曾協助監資司職員處理過採購業務，疑似因此了解小額採購的漏洞，從2023年3月起，多次私自以機關名義，向廠商採購相機、攝影機等商品轉賣，有時還會在網路上接受網友付錢預購。

全案直到8月間，有廠商申請採購經費，環境部才發現林男假冒公務機關名義亂買東西，總採購金額約500萬元，台北地檢署檢察官鄭少珏18日指揮廉政署發動搜索，將已經失業的林男約談到案後，依利用職務機會詐取財物等罪嫌，向法院將林男聲押禁見，並持續追查林男不法所得下落。