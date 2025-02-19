　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

記者劉昌松／台北報導

環境部監測資訊司的林姓前約聘人員，涉嫌利用協助採購的職務之便，多次冒用機關名義，以小額採購方式，向廠商購買數位相機等總值約500萬元的3C產品，然後以低價轉售牟利，台北地檢署18日指揮廉政署展開搜索後，以林男涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大為由，向法院聲押禁見。

▲▼環境部監測資訊司約聘人員林家銘涉假採購貪污500萬元案。（圖／記者劉昌松攝）

▲環境部監測資訊司林姓前約聘人員，涉嫌假冒機關名義採購，貪污500萬元。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，林家銘從2019年起，與環境部簽約擔任監測資訊司的聘僱人員，監資司的業務包括大氣監測與空氣品質預報、陸域水體水質監測、環境部所屬機關整理資料、資訊應用的整合管理工作。

檢廉獲報，林家銘雖非正式員工，但曾協助監資司職員處理過採購業務，疑似因此了解小額採購的漏洞，從2023年3月起，多次私自以機關名義，向廠商採購相機、攝影機等商品轉賣，有時還會在網路上接受網友付錢預購。

全案直到8月間，有廠商申請採購經費，環境部才發現林男假冒公務機關名義亂買東西，總採購金額約500萬元，台北地檢署檢察官鄭少珏18日指揮廉政署發動搜索，將已經失業的林男約談到案後，依利用職務機會詐取財物等罪嫌，向法院將林男聲押禁見，並持續追查林男不法所得下落。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
短褲瞎妹騎上「警用機車」慘了！　警方要查
快訊／遭爆多劈美魔女！　林青穀發聲：被詐團勒索
陳曉14億身家「爆陳妍希至少拿走4億」！　財產分配曝光
1死3重傷！衝火場抱出4歲童　英勇女看護哭了
惡里長「拳頭打死妻」　志工目擊慘案嚇哭
5歲兒燒到碳化亡　弟弟狀況仍危！母雙眼哭腫
新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板
快訊／台中某大學驚悚現場曝　33歲校友墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

嘉義神壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

轎車撞路邊自小客「硬推30公尺」2車翻落水田　8輪朝天畫面曝

短褲瞎妹作勢騎走警用機車　友人拍下喊「超扯」！警方要查了

20萬現金票躺地上3天！騎士停紅燈撿起送派出所　失主超感謝

假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

快訊／台中某大學驚悚墜樓現場曝　33歲男校友6樓掉落搶救不治

彰化惡里長「拳頭打死妻」　煮湯圓目擊慘案...志工嚇哭

嘉義神壇惡火1死3傷！5歲兒燒到碳化　母雙眼哭腫淚謝各界慰助

毒蟲連偷旗山美濃8戶住宅！冰箱紅茶也不放過　落網遭收押

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

嘉義神壇1死3重傷！英勇看護「衝火場抱出4歲童」　淚曝現場狀況

轎車撞路邊自小客「硬推30公尺」2車翻落水田　8輪朝天畫面曝

短褲瞎妹作勢騎走警用機車　友人拍下喊「超扯」！警方要查了

20萬現金票躺地上3天！騎士停紅燈撿起送派出所　失主超感謝

假採購詐500萬3C產品轉賣　環境部前約聘人員遭聲押禁見

快訊／台中某大學驚悚墜樓現場曝　33歲男校友6樓掉落搶救不治

彰化惡里長「拳頭打死妻」　煮湯圓目擊慘案...志工嚇哭

嘉義神壇惡火1死3傷！5歲兒燒到碳化　母雙眼哭腫淚謝各界慰助

毒蟲連偷旗山美濃8戶住宅！冰箱紅茶也不放過　落網遭收押

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人、侵權者遭重罰247萬

全家「貓之日」自動門太萌！兩喵對望⋯網友為這幕折返：融化了

美俄會談重點一次看　協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿

宜蘭軍人公墓前離奇車禍！小貨車撞樹...49歲男一度救活仍不治

遭爆「多劈美魔女」　林青穀臉書發聲：被詐騙集團勒索

陳曉8年賺14億身家「爆陳妍希至少拿走4億」！　離婚財產分配曝光

游書庭甜叫劉丞「老公」！為拍BL劇私下相處根本情侶

懷胎4個月「還穿得下小童泳裝」！蔡允潔上圍激增：590花得很值得

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

金門縣首創建材銀行　廢棄營區活化再利用助力古蹟修繕

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

即／國1重大車禍　1男送醫亡

神壇火警！5歲童救出已碳化　4歲弟、2阿祖仍搶救中

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

更多熱門

相關新聞

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

前立委廖國棟涉嫌透過辦公室主任洪天盛，以施壓政府機關，重啟屏東牡丹水庫太陽能發電標案為對價，與光電業者期約1000萬元賄賂，並實際收取500萬元，結果廖國棟因涉立委集體收賄案遭收押，光電案推動進度無疾而終，業者想討回賄款碰壁，憤而提告，台北地檢署19日依《貪污治罪條例》起訴廖、洪以及3名涉案業者。

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

學長指示改罰單　警變貪污犯當庭哽咽

學長指示改罰單　警變貪污犯當庭哽咽

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

即／柯文哲能否奔父喪　北所：檢具證明原則會准

即／柯文哲能否奔父喪　北所：檢具證明原則會准

關鍵字：

環境部監測資訊司約聘採購貪污職務機會詐取財物

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面